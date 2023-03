Navratilova anuncia que ha superado su cáncer: desvela su mayor miedo y el sufrimiento vivido

Buenísimas noticias las que ha recibido el mundo del tenis este martes. Tras un fin de semana eclipsado por las hazañas de Carlos Alcaraz en Indian Wells, esta vez ha sido Martina Navratilova la que ha hecho un gran anuncio: ha superado el doble cáncer que sufría desde hace meses y que ya está remitiendo. "Por lo que saben, estoy libre de él", recalcó una de las jugadoras más laureadas de la historia.

Una grata noticia que ha llegado este martes al panorama tenístico y que ha colmado de alegría a la WTA, que ve cómo una de sus leyendas ha superado el que era el partido más importante de su vida. La checoslovaca anunció el pasado mes de enero que sufría cáncer de garganta y de mama, a lo que ha logrado vencer tras someterse a una serie de sesiones de quimioterapia y radioterapia.

La extenista y ganadora de 18 Grand Slams lo ha anunciado en una entrevista con Piers Morgan en el medio británico de 'Talk TV'. En ella, Navratilova ha confesado el mal trago que pasó al serle diagnosticado el cáncer de garganta en primera instancia. Sin embargo, reconoció que se rompió completamente al descubrirle otro en una de sus mamas, ya que había logrado superar otro del mismo tipo en 2010.

"Estuve en pánico total durante tres días pensando que quizás no vería la próxima Navidad", relata Navratilova. "Me vino a la mente la lista de deseos de todas las cosas que quería hacer. Y esto puede sonar muy superficial, pero yo estaba como, vale, '¿qué coche increíble quiero conducir si vivo un año?'", añade durante la entrevista.

"Sabía que iba a ser duro, pero no era consciente de que iba a ser tan duro como realmente fue", reconoce Navratilova tras someter a las distintas pruebas para combatir con la enfermedad y considera que fue, "definitivamente, lo más duro que he hecho nunca".

Navratilova, durante un evento. AFP7 / Europa Press

Adiós a la maternidad

Cuando recibió el duro mazazo de que sufría dos cánceres a la vez, Navratilova estaba inmersa en un proceso de adopción junto a su pareja, Julia Lemigova. Tras casarse con ella en 2004, la exnúmero uno del mundo tenía rondando en su cabeza la opción de ser madre, por lo que ya había iniciado los trámites.

Sin embargo, tras sufrir dicho contratiempo, Navratilova ha decido apartar esos planes de su vida debido a que no tiene la "energía" suficiente. "Creo que la adopción fue una buena idea durante un tiempo, pero creo que esto lo ha puesto de manifiesto: ya no soy la más joven y no quiero ser la abuela del parque", justificó la extenista.

"Creo que es demasiado complicado y la energía... ahora mismo no tengo mucha", recalcaba entre lágrimas Navratilova al ver cómo la enfermedad ha provocado que no pueda cumplir su sueño de la maternidad.

