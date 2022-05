Ibrahimovic cuenta su calvario tras jugar este año sin ligamento cruzado: "Nunca había sufrido así"

El jugador del AC Milan Zlatan Ibrahimovic ha pasado su temporada más difícil. A pesar de estar en la recta final de su carrera deportiva, el delantero sueco del equipo italiano ha confesado ahora cómo ha vivido estos últimos meses en los que ha jugado prácticamente sin rodilla. El legendario goleador decidió regresar a la ciudad de la moda para seguir alargando su extensa trayectoria, pero se podría afirmar que ha sido durante este curso cuando ha descubierto realmente lo que significa la palabra sufrir.

Zlatan ha sido operado recientemente de su rodilla izquierda tal y como anunció su club. De hecho, deberá pasar unos 7 meses inmerso en un duro y agresivo proceso de recuperación que comienza ahora, una vez ha levantado un nuevo Scudetto con el AC Milan. Este momento de alegría ha estado alternado con varios de verdadero calvario y es que la situación por la que atravesaba su rodilla era realmente dantesca.

Tanto es así que ahora muchos piensan en que una posible retirada de un jugador de leyenda está cerca. Ibrahimovic ya ha manifestado que quiere seguir jugando y que por eso se va a machacar más que nunca para regresar. Sin embargo, también ha querido contar a través de una publicación en sus redes sociales lo complicado que va a ser teniendo en cuenta lo duro que ha sido para él el presente curso que ya termina.

Zlatan Ibrahimovic, en un partido del AC Milan de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

En el mes de enero del año 2020, Zlatan Ibrahimovic fue presentado como nuevo jugador del Milan. Aquel día le prometió a la afición que volvería a hacerles campeones. Algo más de dos años después, ha cumplido con su promesa a pesar de que casi le cuesta la salud. 'Ibra' casi no ha jugado en este 2022 y eso es mucho decir para un futbolista que supera ya los 40 años. Pero se ha convertido en un ejemplo de resistencia.

El sueco se acaba de someter a una reconstrucción del ligamento cruzado anterior, con refuerzo lateral y reparación del menisco. A pesar de eso, su objetivo no ha cambiado. Sigue con la clara intención de renovar su contrato para poder recuperarse en Milanello y así seguir jugando la próxima temporada en el campeón de Italia. No obstante, ya no se volverá a vestir de corto probablemente hasta 2023.

Zlatan Ibrahimovic, en el calentamiento previo al partido Reuters

La pesadilla de 'Ibra'

Así ha contado Zlatan su calvario de esta temporada: "Durante los últimos 6 meses he jugado sin ligamento cruzado anterior en mi rodilla izquierda. Mi rodilla ha estado hinchada durante 6 meses. Solo he podido entrenar con el equipo 10 veces en los últimos 6 meses".

Una pesadilla que no solo ha sido deportiva, sino también física, ya que la salud de su pierna ha estado en juego: "Me han puesto más de 20 inyecciones en 6 meses. He vaciado la rodilla una vez a la semana durante 6 meses. Analgésicos todos los días durante 6 meses. Casi no dormí durante 6 meses debido al dolor. Nunca había sufrido tanto dentro y fuera del campo".

Sin embargo, Ibrahimovic se queda con lo positivo. Quiere superar otra gran batalla después de haber sumado una nueva conquista a su palmarés: "Yo convierto algo imposible en algo posible. En mi mente solo tenía un objetivo: convertir a mis compañeros y al entrenador en campeones del Scudetto porque les hice una promesa. Hoy tengo un nuevo ligamento cruzado anterior y otro trofeo".

