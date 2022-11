Ibrahimovic llama ególatra a Guardiola y Pep no se corta al responder: "¡Estoy tan celoso!"

La enemistad entre Zlatan Ibrahimovic y Pep Guardiola no parece encontrar el momento para una solución. El delantero sueco y el entrenador catalán se han visto envueltos de nuevo en una polémica. Los dardos vuelan de un lado a otro, ahora con la gestión de Erling Haaland en el Manchester City como punto del desencuentro.

Todo empezó con el controvertido análisis que hizo Ibra sobre la relación entre Guardiola y Haaland. Al gigante sueco le preguntaron si Pep podía hacer aún mejor al delantero noruego y parece tenerlo claro. De paso, tildó al técnico de ególatra.

"¿Si puede Guardiola hacer que Haaland sea aún mejor? Depende del ego de Guardiola, depende de si permite que Haaland sea más grande que él o no. No permitió que yo ni otros jugadores lo fuéramos...", señaló Ibra sobre el entrenador de Sampedor en Canal+.

La respuesta ha llegado a los pocos días. Guardiola replicó en tono ácido al que fuera su pupilo en el Barcelona durante la temporada 2009/2010 y con el que tuvo una complicada relación desde entonces. Ni uno ni otro han hecho por arreglar sus diferencias y más de una década después siguen los ataques.

Guardiola respondió a Ibra en una rueda de prensa celebrada este viernes. En esta, Pep también dijo fue un "honor" para él haber entrenado a Gerard Piqué cuando le preguntaron por la retirada del central. "Pasamos cuatro años increíbles juntos", dijo de su antiguo alumno al que calificó como "un ser humano increíble" con una "enorme personalidad".

#Guardiola fue consultado sobre el señalamiento de #Ibrahimovic de ser un técnico 'ególatra' y esto respondió el entrenador del #ManchesterCity #TotalSports presenta pic.twitter.com/UNaMfhCMdc — foxdeportes.eth (@FOXDeportes) November 5, 2022

En cuanto a la polémica con Ibrahimovic, este fue el discurso de Guardiola que incluso arrancó alguna carcajada en la sala de prensa: "Él (Zlatan) tiene razón, toda la razón. En este club, en este equipo, mi ego es más grande que el rendimiento de cualquier jugador. Ni siquiera me gusta cuando Erling marca tres goles y todos los momentos destacados son sobre él. ¡Estoy tan celoso! Honestamente, ¡tan celoso!".

Y añadió. "Entonces le que hago es decirle a Erling: 'Por favor, no marques más goles ya o de lo contrario 'The Sun' y 'Daily Mail' no escribirán nada sobre mí. Él me conoce bien. Puede leer otro libro. Tiene razón, mi ego es enorme".

