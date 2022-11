Ibrahimovic ataca a Kylian Mbappé: "Ha perdido su disciplina e identidad, no acertó al no irse a Madrid"

Cuando Zlatan Ibrahimovic habla, no deja a nadie indiferente. El futbolista sueco, todavía sigue jugando en el AC Milan aunque se está recuperando de una grave lesión de rodilla, es acusado muchas veces de arrogante, excéntrico y altivo. Sin embargo, pocas veces suele decir algo sin que sea verdad aunque esta duela.

En esta última ocasión le ha tocado recibir a una de las mayores estrellas del planeta fútbol, Kylian Mbappé. No es la primera vez que el futbolista sueco habla de la estrella del PSG, a quien considera un excelente jugador. Sin embargo, cree que como persona está haciendo algunas cosas mal que podrían terminar perjudicando a su carrera deportiva.

La más significativa es la decisión que tomó el pasado verano aceptando la oferta de renovación del PSG y diciendo no al que parecía ser el sueño de su vida: fichar por el Real Madrid. Zlatan ha hablado en una entrevista para Canal+ Francia sobre la actualidad del equipo parisino, colores que defendió de 2012 a 2016 hasta convertirse en su mayor leyenda. Un puesto que, por otro lado, le disputa ahora Mbappé.

'Ibra' es muy claro y considera que Mbappé se está equivocando en muchas cosas. Considera que creerse por encima de todo y de todos le ha hecho perder la esencia que le llevó a destacar siendo un niño hasta hacer historia. Primero con el AS Monaco y después con el propio PSG. Zlatan apunta a que esa nueva condición mental le hizo traicionarse a sí mismo y dejar pasar el tren que siempre había deseado coger.

Zlatan Ibrahimovic, en el calentamiento previo al partido Reuters

"Mbappé, como persona no lo conozco muy bien. Como jugador es fantástico. Pero cuando pierdes la disciplina pierdes tu identidad. Por algo Zidane es Zidane. ¿Mbappé quiere imitarlo? Que empiece a querer progresar. No estar satisfecho".

"¿Mbappé tomó la decisión correcta al quedarse en París? Para él, no. ¿Para París? Sí. Tomó la decisión correcta para París, no para él. Mbappé se puso en una situación en la que él es más importante que el club. Y el club le dio las claves para eso. Pero nunca eres más grande que un club".

Los padres de Mbappé, señalados

Para Ibrahimovic, Mbappé consiguió convertirse en el dueño del PSG, pero eso no era ganar, era consumar una derrota que podría marcar su carrera para siempre si nunca cumple su sueño de jugar en el Santiago Bernabéu. No obstante, no culpa solo a la estrella de Bondy, también señala a su entorno, a quienes considera responsables de haber permitido al jugador tomar malas decisiones por su propio interés económico y personal. Atiza principalmente a sus padres, quienes llevaron las negociaciones con el PSG y con el Real Madrid.

"Cuando un niño se vuelve fuerte, puede ganar dinero fácilmente. Entonces sus padres se convierten en abogados, agentes, entrenadores... Pasan de una cosa, a ser otra. Y ese es el problema. Aquí es donde pierdes tu autodisciplina y tu identidad. Hoy con esta nueva generación, los padres, papá y mamá, quien tú quieras, creen que se han convertido en estrellas. Hablan en los periódicos. Pero ¿quién te crees que eres? Cállate. Depende de tu hijo, el jugador, trabajar y ser disciplinado".

