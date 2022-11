Guardiola, sobre Piqué: "Fue un honor entrenarle, ha sido un jugador de grandes partidos"

Gerard Piqué dirá adiós al mundo del fútbol este sábado. El central vestirá por última vez la camiseta del FC Barcelona frente al Almería en el Spotify Camp Nou. Uno de los mejores defensas de los últimos años pondrá punto y final a su trayectoria tras una sorprendente decisión.

Piqué ha acaparado los focos en las últimas horas. Tras conocerse su adiós, muchas personalidades le han dedicado unas palabras antes de su despedida. Uno de ellos ha sido Pep Guardiola, el técnico del Manchester City le ha querido mandar un mensaje al que fuese su pupilo durante varias temporadas.

"Fue una noticia sorprendente. Después de hacer una carrera increíble en Barcelona, personalmente le deseo todo lo mejor para él y su familia. Fue un honor para mí ser su entrenador, pasamos cuatro años increíbles juntos", expresó el entrenador español sobre Gerard Piqué.

GUARDIOLA 💬 "Con Piqué, pasamos 4 años increíbles juntos" pic.twitter.com/cVwCsCvPrs — Manchester City (@ManCityES) November 4, 2022

Pep Guardiola y el defensa compartieron vestuario durante varias temporadas en el FC Barcelona. Con él técnico alcanzó un magnífico nivel que le hizo colocarse entre los mejores del mundo, tras ello ambos siempre han guardado una magnífica relación construida durante su coincidencia en las filas culés.

"Una persona increíble, con una enorme personalidad, un jugador para los grandes partidos. Nunca fallaba. Todos los grandes clubs necesitan un futbolista como él", quiso resaltar sobre el carácter ganador de Gerard Piqué. Además, el entrenador fue uno de los que apostó por él, ya que ambos llegaron en la misma temporada al Barça.

[Xavi, sobre la retirada de Piqué: "No sé si he sido justo con él, pero sí sincero porque miro por el club"]

Un jugador de alto nivel

Guardiola quiso destacar varias características del central, al que colocó entre los mejores del mundo gracias a su excelso rendimiento en el terreno de juego a lo largo de su trayectoria futbolística.

"Nunca faltó el respeto ni se portó mal ni tuvo un rendimiento que no fuera del más alto nivel. Eso es lo que necesitan todos los grandes clubes, este tipo de jugadores", explicó sobre Piqué y su buen papel durante su carrera. Algo que Guardiola no pasó inadvertido.

Gerard Piqué, con el FC Barcelona en la temporada 2022/2203 AFP7 / Europa Press

Aún así, no quiso señalarle como el mejor, ya que no consideró "justo" destacarle por encima de otros grandes nombres dentro de este deporte. "No se trata de comparar porque cuando comparas estas cosas, alguien sale dañado. Si me preguntas cuál es mi mejor lateral como entrenador, sería injusto porque todos son todos", agregó.

Guardiola también dejó claro que Piqué cumplió su sueño jugando con el Barcelona y que a todos los futbolistas le llega la hora de decir a adiós. Aun así, auguró muchos éxitos para el jugador, que ya ha mostrado más de una vez su faceta comercial.

"Todo lo que diré es que Gerard es un hombre feliz en su vida y lo dijo perfectamente en el video: 'No quiero ser jugador de fútbol, quiero ser jugador del Barcelona'. Era su sueño y su sueño se cumplió. A todo el mundo le llega la hora de despedirse. Pero el futuro para él será brillante porque es una persona muy lista", finalizó.

