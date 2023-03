Tebas se queda solo: se va de las Ligas Europeas y tendrá que dejar también su cargo en la UEFA

Javier Tebas se queda sin aliados en el mundo del fútbol. El presidente de LaLiga rompe con la Asociación de Ligas Europeas en una decisión tan histórica como polémica. Por primera vez, LaLiga no tendrá ningún tipo de influencia ni transcendencia a nivel continental y estará lejos de los principales núcleos de decisión.

Además, esta ruptura con las Ligas Europeas y su posterior dimisión provocará que Tebas deba abandonar su cargo en el Comité Ejecutivo de la UEFA. El presidente de la patronal española era el representante de las Ligas Europeas ante el máximo organismo continental desde abril de 2021.

Menos de dos años después, Tebas será reemplazado por otra persona tras romper de forma abrupta con la asociación y ser rechazado por sus homólogos. El presidente de LaLiga tenía diferencias insalvables desde hace tiempo con el resto de los miembros de las Ligas Europeas.

Su salida no ha sido para nada amistosa, tal y como demuestra en sus declaraciones al Diario As: "Es una Asociación que no tiene ninguna influencia porque no se lo toma en serio. No han hecho nada para pelear contra Al Khelaïfi y los clubes Estado, tampoco contra los abusos de la Premier ni contra la Superliga". Una versión que se contradice mucho con la que ofrecen algunos de los otros presidentes off the record y que aseguran que estaban "cansados de las formas" de Javier Tebas.

Con su salida, Tebas se queda completamente aislado dentro del panorama futbolístico. Sin influencia en UEFA ni en Europa y enemistado con el resto de asociaciones, federaciones y organismos. El resto de Ligas Europeas han mostrado siempre un perfil más dialogante y abierto que el presidente de LaLiga.

En el Diario As también ataca a la Asociación de Ligas Europeas por no haberse personado en el caso por el monopolio de la UEFA planteado por la Superliga: "Todo son buenas palabras, pero obras ninguna".

Tal y como ha anunciado Tebas, LaLiga irá ahora en solitario ante todos los conflictos. Ya sin el apoyo de las Ligas Europeas, en continua guerra con la Real Federación Española de Fútbol y lejos de Ceferin y la UEFA al tener que renunciar a su puesto en el Comité Ejecutivo.

A pesar de que Tebas está como representante de las Ligas Europeas, en el Diario As no ha aclarado si renunciará al cargo o si tendrá que pedírselo oficialmente la Asociación. El presidente de LaLiga solo ha afirmado que si su decisión "supone dejar el Comité Ejecutivo de la UEFA", lo hará. Tras las duras palabras del máximo mandatario de LaLiga y sus ataques públicos, la Asociación de Ligas Europeas no se plantea otro escenario que no sea el de nombrar a un nuevo representante en el organismo que preside Aleksander Ceferin.

En pleno escándalo por el 'caso Negreira' y a semanas del fallo del TJUE sobre el caso que puede cambiar la estructura del fútbol para siempre, Tebas se queda más solo que nunca y desciende a LaLiga de categoría en Europa.

