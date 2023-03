Sergio Ramos, en el foco de la polémica: desmiente insultos a París tras la eliminación en Champions

París se ha vuelto en un polvorín los últimos días. La eliminación del PSG a manos del Bayern de Múnich volvió a dejar al descubierto todos los problemas que sufre la entidad francesa. El mega proyecto ideado por Qatar fracasó de nuevo en la Champions League y fue eliminado de la competición sin apenas oportunidad de inquietar a los alemanes.

Uno de los últimos en verse señalado por el desplome del cuadro parisino fue Sergio Ramos. Según publicó Movistar+, el central del Paris Saint-Germain habría insultado a la capital de Francia tras la dolorosa derrota que les dejó fuera en octavos de final en un nuevo desplome del equipo dirigido por Christophe Galtier.

"La puta que parió a París. Su puta madre", eran las palabras que habían puesto en boca de uno de los líderes del conjunto galo. Sin embargo, el defensor ha tenido que salir a desmentirlas y lo ha hecho a través de sus redes sociales. Ramos explicó en ellas que no insultó en ningún momento a nadie, aunque sí que era una "expresión malsonante" pero sin referirse a los hinchas o la ciudad.

Je n'ai pas l'habitude de m'étendre sur ce sujet, mais je ne veux pas reconnaître quelque chose qui n'est pas arrivée. A aucun moment je ne dis Paris, je fais un bruit de déception « pssss » ou « pfff »

[1/2] https://t.co/1kmsEnYHR6 — Sergio Ramos (@SergioRamos) March 9, 2023

"No suelo entrar en estas cosas, pero no quiero que se dé por bueno algo que no se ha producido. En ningún momento digo París, hago un sonido de decepción "pssss" o "pfff"... en el contexto de una expresión (malsonante, eso sí) que decimos habitualmente en el fútbol. No inventemos ni busquemos donde no hay", declaró a través de una serie de tweets publicados.

Unas palabras que llegan para calmar las aguas en París, donde todo el equipo ha quedado señalado al estar fuera de una nueva competición en marzo. De hecho, ya solo pueden luchar por ganar la Ligue 1, ya que fueron eliminados en la Copa de Francia hace un par de semanas y el Bayern les vapuleó a las primeras de cambio en la Champions League.

[La decepción de Mbappé y la relación a arreglar con el Real Madrid: "Después de la liga, veremos"]

Mbappé, disgustado

Otro de los futbolistas que quedó en entredicho otra vez fue Kylian Mbappé. El que es una de las grandes estrellas del PSG se quedó de nueva fuera de la lucha por la 'Orejona' a las primeras de cambio. Un tropiezo similar al vivido frente al Real Madrid la pasada temporada.

El francés, uno de los ídolos de la ciudad, fue muy tajante a la hora de calificar el desastre creados por él y por los suyos cuando atendió a los medios. "Estamos decepcionados. Así es, tenemos que seguir adelante, tenemos que pasar a otra cosa. Ellos tienen un equipo construido ganar la Champions. Este es nuestro máximo, eso es todo. Nos cuestionaremos y volveremos a nuestro día a día en el campeonato", explicó.

[Clamor en Europa: "Mbappé tiene que irse del PSG; cuanto antes esté en el Real Madrid, mejor"]

Además, también dejó una frase donde deja muy abierto su futuro, que casi siempre parece estar muy unido al Real Madrid. "Estoy tranquilo, lo único que me importa esta temporada es ganar la liga y después veremos", recalcó. Sea como fuere, Mbappé no podrá alzarse con la Champions League esta temporada y ha quedado de nuevo humillado en Europa.

Sigue los temas que te interesan