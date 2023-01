Joao Félix renueva con el Atlético y se marcha a Londres: la cesión al Chelsea, inminente

"Lo razonable para el club es que, si hay alguna opción buena para el jugador, para el club y para, por supuesto, el club donde pueda ir, al menos analizarla", decía Gil Marín desde el Mundial de Qatar sobre Joao Félix. Semanas después, su salida al Chelsea es casi un hecho y quedará resuelta en cuestión de horas.

Joao Félix ya está en Londres, solo dos días después de haber sido titular en la derrota del Atleti contra el Barcelona en el Metropolitano. Según A Bola, pasará reconocimiento médico con el Chelsea y se hará oficial el préstamo hasta final de temporada. El acuerdo entre clubes es por 11 millones de euros, sin opción de compra para los blues, que también asumen el salario del jugador (entre 5 y 6 netos al año).

El Atlético, además, se ha garantizado la renovación del contrato de Joao Félix por un año. De 2026 a 2027. Se trata de un movimiento para rebajar la amortización anual y que no supone ningún condicionante para el futuro del portugués. Este se volverá a estudiar en verano, ante la falta de ofertas en enero para la compra de su pase.

El deseo de Joao Félix era separar su camino del Atleti (y de Simeone, sobre todo) y quedará parcialmente cumplido. El Atleti le puso un precio de traspaso en torno a los 100 millones de euros y, ante la falta de propuestas, lo que ha prosperado es el método de cesión al Chelsea.

No había reconciliación posible entre Joao Félix y Simeone, a pesar de que el argentino le dio presencia en el once titular desde su incorporación de un Mundial que calmó las aguas. Pero no hay entendimiento entre entrenador y jugador, protagonistas de numerosos desencuentros desde el fichaje del luso en verano de 2019.

Decepción rojiblanca

Joao Félix, de 23 años, tampoco ha alcanzado las expectativas que se esperaban en el Atlético, cuando se convirtió en el fichaje más millonario de la historia del club en el verano de 2019. El anuncio de su fichaje con un vídeo en el Museo del Prado y con el lema 'puro talento' reflejaban el impacto de su incorporación, hasta ahora sin la dimensión que se intuía por las cualidades que posee, sin la cantidad de goles ni el rol decisivo que se esperaba.

En sus 134 partidos disponibles, disputó 131 de ellos (sólo en tres se quedó sin participar por decisión técnica, uno la pasada campaña ante el Oporto y dos este mismo curso, cuando la visibilización del desencuentro contra Simeone fue más patente, ante el Brujas y el Rayo Vallecano), 84 de ellos como titular, con 33 goles y 16 asistencias.

Es un gol cada cuatro encuentros que, sin embargo, están dentro de los tantos esperados por el atacante. Los goles esperados a lo largo de su trayectoria en el Atlético son 32,14. Él ha marcado 33. Y las asistencias esperadas son 9,88, superadas por las dieciséis que ha dado desde 2019 hasta ahora.

