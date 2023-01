Ricardo Regufe, el agente de Cristiano: clave en su salida del Real Madrid e infiltrado en los banquillos

Cristiano Ronaldo ha dado un cambio trascendental a su vida y a su carrera en los últimos años. Su salida del Real Madrid en el verano de 2018 fue el principio de un tumultuoso camino que ha terminado con su fichaje por el Al-Nassr de Arabia Saudí. Una travesía de cuatro años y medio que le han hecho pasar del mejor equipo del mundo a un fútbol en vías de desarrollo, pero muy lejos de la élite.

Si en su presentación con el equipo saudí aseguraba que había firmado un contrato único porque es un jugador único, razón no le falta en ninguno de los dos principios de su sentencia, su caída también ha sido única y sin precedentes. Es complicado despeñarse desde tan alto a un ritmo tan vertiginoso. Ni los pasos por Juventus o Manchester United han conseguido dar lustre a uno de los finales de carrera más ingratos del planeta fútbol.

En todo este proceso, Cristiano Ronaldo también ha ido dando forma a su nuevo entorno, ese que ha ido siendo parte de todas estas caóticas decisiones que han manchado una carrera histórica y legendaria. Pero hay una figura que se ha convertido en alguien clave en la nueva vida de 'CR7' y que ha propiciado el último de los bombazos que se ha producido a su alrededor. Se trata de su ruptura con Jorge Mendes, quien ha sido su agente durante casi los últimos 20 años.

[La última gran guerra de Cristiano: rompe con Jorge Mendes tras su mala salida del Manchester United]

Ronaldo y Mendes se conocieron cuando este todavía era un joven talento portugués que despuntaba en el Sporting. Sin embargo, el 'superagente' vio algo diferente en él y decidió edificar sobre su figura, y sobre otras como la de José Mourinho, su propio imperio. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación entre ambos se ha ido erosionando hasta llegar a su fin. Ahora, su figura la ocupa Ricardo Regufe, el nuevo agente de Cristiano Ronaldo y quien ha sido clave en sus últimas decisiones, desde su salida del Real Madrid hasta su reciente aterrizaje en Arabia Saudí.

Cristiano Ronaldo y Ricardo Regufe durante una reunión

Los hilos de Regufe

Siempre al lado de Cristiano Ronaldo, pero sin protagonismo. Siempre figurando dentro de su entorno, pero en la sombra. En concentraciones, en competiciones, en celebraciones y hasta en vacaciones. La figura de Ricardo Regufe lleva más de 15 años siguiendo al astro portugués por tierra, mar y aire. Amigo personal, pero también persona importante de su entorno y con voz y voto en sus decisiones deportivas.

Regufe siempre ha permanecido a la sombra de Jorge Mendes, pero poco a poco se ha ido ganando un hueco preferencial al lado del jugador portugués. Tanto es así que se ha colado en la relación que parecía irrompible entre estrella y agente para ser ahora su mano derecha, el hombro en el que apoyarse en los malos momentos. Y también la voz de su conciencia con la que valorar sus movimientos.

Ricardo ha pasado de ser un miembro más de toda la tripulación del astro portugués, de esa gran familia que le acompaña en todas sus grandes citas, a ser una persona inseparable para él e incluso dueña de su futuro y de su destino. Desde que Ronaldo tomó la difícil decisión de abandonar el Real Madrid, Regufe le ha ido ganando terreno a Mendes hasta provocar la ruptura entre ambos.

[Los nuevos compañeros de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr: de un español al excuñado de James]

En una hipotética lucha entre jugador y agente, Ricardo tenía claro cuál era el sol que más calentaba. Y eso a pesar de que sigue formando parte del entorno de Gestifute, la empresa de representación de futbolistas que posee Mendes y de la que siempre ha sido, y sigue siendo, buque insignia Cristiano Ronaldo.

Tan grande ha sido el cambio de su figura que hace unos años era conocido simplemente como el 'amigo de'. Esa persona que siempre aparecía en la foto cada vez que Ronaldo necesitaba algo. Para fotos, la amplia colección que Regufe tiene en sus redes sociales junto al ganador de cinco Balones de Oro. En campañas publicitarias, ganando títulos con todos sus equipos o la selección, en su tiempo libre o en cualquier situación.

Siempre al lado de la gran figura para que nunca se sintiera sola hasta provocar precisamente eso, que él fuera su única compañía. Una labor de aislamiento que le ha terminado convirtiendo en el nuevo representante del atleta que posee el mayor contrato de la historia del deporte. Un hito que ha conseguido a base de muchos años de trabajo en la sombra hasta ser capaz de dar el gran golpe en la recta final de la trayectoria de 'CR7', esa que ahora continuará, al menos durante los próximos dos años y medio, en Arabia Saudí.

En los últimos cinco años, Ricardo ha ido moviendo los hilos indicados hasta ganarse la confianza de Ronaldo. Tanto es así que muchas de las decisiones que ha tomado, en diferentes ámbitos de la vida, se han producido tras escuchar a su 'amigo'. El comienzo del fin en la relación entre Mendes y Cristiano, la cual ha estallado ahora, estuvo en la salida del futbolista del Real Madrid. Ricardo apoyó esta decisión y él fue el hombre clave de aquel tira y afloja con el club blanco en el que terminó perdiendo.

[Rudi García, el 'monstruo' que dirigirá a Cristiano Ronaldo: "En el campo es tan malo como persona"]

La Juventus apareció en su camino y Regufe le animó a coger el barco antes de que zarpara. Una figura clave que rompió la historia de amor con el equipo que le había dado cuatro de sus cinco Champions y cuatro de sus cinco Balones de Oro. Tal es su poder cuando se acerca a Ronaldo que incluso por sus manos pasaba la decisión de acudir a galas, actos y diferentes acuerdos con instituciones como la FIFA o la UEFA.

Si Ricardo no lo decía, el 'clan' Cristiano no se movía. Y aunque no decidió directamente la ruptura con el Real Madrid, sí ayudó tensar una cuerda que Florentino Pérez estaba dispuesto a soltar al primer estirón. No habría batalla posible, algo que Regufe quizás sí pensó. Fue uno de los defensores de la proclama de que Ronaldo no abandonaba el Santiago Bernabéu por dinero. Sin embargo, fue uno de los beneficiados de su llegada a la Juventus como ahora lo es de su nueva aventura en Arabia Saudí. El amigo de poder creciente que se ha convertido en la voz de su conciencia y que ha aparecido a medida que se rompía el vínculo con Mendes.

Ricardo Regufe y Cristiano Ronaldo tras un partido de Portugal

Quién es Ricardo Regufe

A pesar de que la figura de Ricardo Regufe puede parecer algo desconocida, más allá de esas famosas apariciones bajo el calificativo de 'amigo de Cristiano' y en comparación con la enorme repercusión que ha tenido Jorge Mendes, el 'nuevo' agente de Cristiano, o su mano derecha renovada, no es precisamente alguien sin nombre ni pasado.

Los inicios del portugués al lado de Cristiano Ronaldo se remontan al año 2003. El luso era el talento más prometedor del país y después de haber llamado la atención de todos los grandes de Europa, apalabraba su llegada al Manchester United de 'Sir' Alex Ferguson. Para entonces, no solo los de Old Trafford le habían echado el ojo, también lo había hecho Nike, compañía que soñaba con hacerle el rey de su marca.

[Cristiano Ronaldo: "Muchos clubes de Europa, Brasil o Estados Unidos intentaron ficharme"]

Con el tiempo, 'CR7' superó todas las expectativas, reinventó el concepto de 'hombre-anuncio' que David Beckham había llevado a su mayor expresión y se convirtió en el mayor fenómeno mediático que se había conocido. Todo hasta el punto de desarrollar su propia marca y sus propios negocios alrededor de su imagen.

Una de las primeras personas que vio potencial en la figura del joven salido desde Madeira, tanto dentro como fuera del campo, fue precisamente Ricardo Regufe, quien siendo gerente de marketing de Nike en Portugal decidió acercarse a él hasta convertirse en inseparables. Tuvieron juntos varias reuniones y encuentros hasta que construyeron una relación que ha perdurado durante casi dos décadas y que ha viajado por Manchester, Madrid, Turín y por donde ha estado el jugador portugués con la selección.

Sin embargo, lo más impactante de la relación entre ambos era lo estrecha que se volvía cuando Ronaldo se concentraba con el combinado nacional de Portugal. Una de las condiciones que ponía siempre el luso para estar a gusto en el equipo era que, hubiera el equipo técnico que hubiera, Ricardo siempre formara parte del mismo para estar cerca de él. Es decir, hacer que su persona de confianza, esa que todos los jugadores tienen, rompiera la pared del vestuario, algo que nadie hace.

Regufe formaba parte del cuerpo técnico de Portugal, se metía en el vestidor, estaba presente en los entrenamientos y formaba parte de las concentraciones, con acceso directo al resto de jugadores e incluso a los seleccionadores. Algo que se ha producido hasta en el último Mundial, el celebrado en Qatar, y que ha supuesto el último de 'CR7'.

[Las malas decisiones de Cristiano desde que salió del Madrid: sin Mundial y un declive lejos de la élite]

Tanto es así que en muchos ámbitos, para intentar explicar su presencia de alguna forma, era presentado como el preparador físico del astro. Sus apariciones han generado muchos conflictos dentro del vestuario del combinado portugués, ya que muchos compañeros se mostraban molestos por tener tan cerca a alguien que ni siquiera era miembro de la Federación. Era, literalmente, un infiltrado en los banquillos.

Esta fricción terminó provocando que Ronaldo saliera mal del vestuario de la selección y facilitó su ruptura con Fernando Santos. Todo ello después de que Cristiano saliera también de manera convulsa del Manchester United. Mientras los líos internos del jugador recaían sobre la desgatada figura de Mendes, Ricardo se ha encargado de mantener viva la oferta llegada desde Arabia Saudí para, en caso de no encontrar un destino más competitivo, aceptarla y sacar una gran tajada económica.

Arabia llamó a la puerta de Ronaldo por primera vez hace unos dos años vía Mendes, cuando todavía era jugador de la Juventus. Por aquel entonces fue rechazada de manera tajante, pero Regufe fue consciente desde un primer momento de que era un camino que no debía obviarse de cara al futuro. Nunca le ha faltado ojo al luso para estos negocios.

Cuando Cristiano y Mendes volvieron a rechazar el acercamiento hace unos meses, justo antes de salir de Old Trafford, él se encargó de mover una vez más sus hilos para poder materializar la mayor operación de la historia del deporte. Al igual que hace casi 20 años consiguió jugar sus cartas en Nike para acercarse a él, en los últimos años ha sabido estar siempre en el lugar indicado para ser el nuevo Jorge Mendes de Ronaldo. Y su aventura continuará ahora en el Al-Nassr.

Sigue los temas que te interesan