La lección de Julián Calero, entrenador del Burgos: no es lo mismo jugar bonito que jugar bien

El Burgos CF es el nuevo líder de LaLiga SmartBank. Después de la victoria por 0-2 contra Las Palmas, el equipo burgalés se hizo con la primera plaza de la clasificación de Segunda División. Julián Calero habló después del triunfo de su pupilo y dejó una brillante lección de fútbol.

¿Es lo mismo jugar bonito que jugar bien? Julián Calero lo explicó así: "La gente lo confunde. Voy a intentar explicarlo bien, como se lo explicaría a mi hijo. Jugar bonito es jugar bien con balón. Hacer una cabriola, un caño. Eso es jugar bonito, incluso asociarse".

"Pero jugar bien al fútbol... eso tiene cuatro fases: la fase de ataque; la fase de defensa, donde también hay que jugar bien; qué haces cuando pierdes el balón y qué haces cuando lo robas. Si eso lo haces muy bien y hace todo el equipo lo mismo en cada una de las cuatro fases, juegas bien al fútbol", continuó el técnico del Burgos.

"Si a eso le unes que tengas mucha capacidad técnica, jugarás bien y bonito. Pero cuidado no confundirse estar bien en una fase y jugar bien nada más, que puede ser hacer dos caños... y eso lo confunde la gente con jugar bien. Son opiniones, yo doy la mía", continuó exponiendo en rueda de prensa.

"Mi equipo quiero que juegue bien al fútbol de esta manera. Eso no quiere decir que no seamos capaces de asociarnos, de hacer goles, de hacer uno contra uno, de hacer superioridades numéricas, de atacar la espalda... Somos un equipo que intenta todo eso, pero también sabemos nuestras condiciones. Y como sabemos nuestras condiciones, nos ajustamos a ellas y les sacamos el máximo rendimiento", afirmó.

"Hay que ser muy listo en la vida, sácale rendimiento a lo que tienes. No te equivoques. No quieras ser quién no eres. No hagas un personaje que no es el tuyo. Haz el tuyo, el que te corresponde. Y aquí en el Burgos, el que viene ya sabe lo que hay. Trabajo, esfuerzo y compañerismo", sentenció Julián Calero.

"Auténticos guerreros"

Además de esta lección que está siendo de lo más aplaudido de la temporada en nuestro fútbol, el entrenador del Burgos destacó que sus futbolistas son "auténticos guerreros, a la altura del Cid Campeador". Aunque también pidió prudencia debido a todo el revuelo que se está armando alrededor de su equipo.

"Somos el segundo presupuesto más bajo de la categoría, y en un razonamiento lógico del poderío económico en el fútbol actual, estaríamos luchando por no descender, pero el equipo tiene una idea, cree en lo que hace y eso nos ha traído hasta aquí, 27 puntos es una barbaridad", afirmó para después destacar que deben "disfrutar del momento", pero también que "hay que tener los pies en el suelo, seguir trabajando y saber quiénes somos".

