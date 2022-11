Guardiola abre el melón de las sustituciones temporales en el fútbol

¿Sustituciones temporales en el fútbol? El debate comienza a tomar peso mediático, especialmente en Inglaterra. Sobre ello le preguntaron a Pep Guardiola en la previa del partido entre el Manchester City y el Sevilla, correspondiente a la sexta y última jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League.

El entrenador español se mostró a favor de las sustituciones temporales por conmoción cerebral, argumentándolo así: "Les apoyo totalmente (Asociación Profesional de Jugadores ingleses). Si se recibe una patada en la cabeza hay que tener cuidado. La rodilla, el tobillo... pero la cabeza es la cabeza. Es mejor no correr riesgos, es muy peligroso. Cuanto más prudente seas, mejor".

El tema ha ido cogiendo fuerza después de que en deportes como el rugby el melón ya haya explotado. Aunque Guardiola no solo habló sobre esto en la rueda de prensa previa a la Champions, también quiso ensalzar a su siguiente rival en un momento tan delicado como por el que está atravesando el Sevilla.

Pep Guardiola, en rueda de prensa de la Champions League 2022/2023 Reuters

"Me encantaría tener la vitrina de trofeos del Sevilla. Es un equipo con prestigio, en España y en Europa", afirmó un Guardiola que anunció rotaciones para la visita de los de Sampaoli al Etihad Stadium: "Algunos futbolistas que no juegan regularmente, lo harán. (Palmer y Lewis, dos jugadores de la Academia) jugarán en principio, pero primero tengo que ver el último entrenamiento".

Por supuesto, también se refirió a Haaland, quien no jugará ante el Sevilla: "Erling se siente mejor, pero todavía no está al cien por cien y no queremos correr riesgos. Esperemos tenerlo contra el Fulham". Sin el goleador noruego, pero con el argentino Julián Álvarez.

"Por supuesto que Julián puede mejorar, pero como todos nosotros. Estamos encantados de cómo se está asentando. Es un chico humilde, con una increíble ética de trabajo. Este miércoles tendrá otra oportunidad", apuntó el técnico de los skyblues ante los medios de comunicación.

El Mundial de Qatar 2022

A falta de tan solo unos días para que comience el Mundial de Qatar 2022, Guardiola comentó la situación de los lesionados antes de la cita internacional de selecciones: "Es probable que lleguen al Mundial (Kyle Walker y Kalvin Phillips), por la forma en que se recuperan. No sé las intenciones de Gareth (Southgate, el seleccionador). Ha hablado con ellos regularmente. No se juega una Copa del Mundo todas las semanas"

