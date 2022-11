La noche más terrorífica para el Atlético: derrota en Champions ante el Oporto y sin Europa League

El Atlético de Madrid se jugaba el ser o no ser en competición europea. El Oporto, su billete como primero de grupo para los octavos de final de la Champions. Se esperaba partidazo en el Estádio Do Dragão y no defraudó. Aunque la fiesta fue local y el equipo del 'Cholo' Simeone vivió su noche más terrorífica. [Narración y estadísticas: Oporto 2-1 Atlético de Madrid]

Con Griezmann y Joao Félix en ataque, y con Morata en el banquillo, los del 'Cholo' Simeone no tardaron en ser castigados en Portugal. Ni cinco minutos habían pasado cuando Taremi puso el 1-0 para el Oporto. Naufragio total en defensa de los rojiblancos, que vieron cómo el delantero iraní marcaba a placer ante un Oblak vencido.

El Atleti hizo aguas en defensa. Desconexiones, imprecisiones y también errores de bulto que a punto estuvieron de dejar un resultado peor en los primeros compases del encuentro si no hubiera sido por Jan Oblak. El portero esloveno firmó una parada de mérito pasado el minuto 10 ante Galeno.

Sin embargo, poco le duró la alegría al guardameta rojiblanco, este martes de naranja. Superado el ecuador de la primera parte, el Oporto castigó con dureza al Atlético. Nuevo fallo defensivo que desencadenó el 2-0. Savic estuvo muy blandito con Molina fuera de posición. Eso lo aprovechó Galeno para poner un pase atrás a Eustáquio, quien ajustó el balón lo necesario para hacer imposible la estirada de Oblak.

No reaccionó el Atlético ni con el segundo. Totalmente desconectado, el equipo madrileño fue una sombra de sí mismo porque si algo le caracteriza es carácter. Esto no pasó desapercibido para un 'Cholo' Simeone que explotó de lo más enfadado en la banda de Do Dragão.

Pidió en esas penalti Ángel Correa al caer mientras se daba la media vuelta. Pero Daniele Orsato no vio nada en primera instancia y tampoco desde el VAR le advirtieron de nada punible en el área del Oporto. Y mientras el Atlético miraba el reloj para el descanso, Oblak volvió a firmar otra parada más en el partido.

Con el 2-0 se llegó al descanso, pero lo peor fue la noticia que llegaba desde Alemania: el Club Brujas continuaba empatando a 0 contra el Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. La combinación de los dos resultados dejaba fuera en esos instantes al Atlético de Madrid.

Tras el paso por vestuarios, el equipo colchonero pareció salir más enchufado al terreno de juego. Eso se confirmó con las dos primeras llegadas sobre la portería de Diogo Costa. Aunque fueron Otávio, Evanilson o el goleador Taremi los que convirtieron a Oblak en el auténtico protagonista del partido.

Parada tras parada, el portero esloveno evitó un auténtico resultado escandaloso en Portugal para el Atleti. Aunque los rojiblancos también gozaron de alguna que otra ocasión. Eso sí, si Oblak estuvo acertado, Diogo Costa frustró cada intento de gol del conjunto español.

