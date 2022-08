El terrible testimonio de otra víctima de Benjamin Mendy: "Sacó la lengua como si me lamiese"

Turno de la tercera denunciante contra Benjamin Mendy, futbolista del Manchester City acusado de ocho violaciones y una agresión sexual supuestamente ocurridas entre 2018 y 2021. El Tribunal de la Corona de Chester (Inglaterra) escuchó la declaración de la mujer ante la Policía, revelándose nuevos detalles escabrosos del compartamiento del jugador francés.

La joven denuncia la agresión sexual que sufrió durante una fiesta de Fin de Año en la cocina de la mansión de Mendy: "Iba a ver qué había en la cocina y fue entonces cuando me agarró la vagina. Mi vestido estaba suelto, era como un vestido de falda skater... Tenía ropa interior puesta, pero literalmente sentí que sus dedos tocaban mi vagina. Diría que duró un par de segundos".

Según publican medios británicos, la denunciante explicó a las autoridades policiales lo que siguió a la agresión por parte del futbolista: "Después hizo un gesto grosero como si estuviera lamiendo... así que sacó la lengua como si me estuviera lamiendo". "Estás mejor cuando sonríes", le dijo luego Mendy.

[Los sádicos métodos de Benjamin Mendy para violar a sus víctimas: "Me acosté con 10.000 mujeres"]

"Seguí bebiendo y mantuve las distancias con él durante todo el tiempo que estuvimos en la piscina. Pero se me acercó a la cara y me dijo: 'Estás mejor cuando sonríes'. Y pensé 'está bien, bueno, yo no voy a sonreír'. Luego me preguntó 'por qué estás enfadada' y le dije 'sabes exactamente por qué estoy enfadada'. Y él contestó '¿por qué?'. 'Por cómo me tocaste', le contesté", explicó en su declaración la joven.

Cuando la mujer expuso al futbolista cómo se sentía tras el incidente, este quiso pedirla perdón: "Fue entonces cuando se disculpó, dijo que lamentaba mucho no haber querido hacerme sentir incómoda y juró por Dios que no tenía la intención de hacerme sentir incómoda y que esa no era su intención".

La denunciante señaló que se unió a las denuncias al conocer las terribles historias de las otras mujeres que habían sido violadas por Benjamin Mendy, al que llamó "un depredador que sigue actuando y pone en riesgo a otras mujeres". "Lo que me pasó a mí no fue nada comparado con lo que les pasó a otras chicas, eso lo sé", declaró la joven. El juicio sigue en marcha.

