El Barça no se atreve a volver al blanco: 30 años de la Creu de Sant Jordi y una tradición olvidada

Gris claro en vez de blanco. El FC Barcelona ha presentado este miércoles la que será su tercera equipación esta temporada, la 2022-2023, y destaca por su diseño inspirado en la Creu de Sant Jordi. Justo se cumplen 30 años de la concesión de este galardón de la Generalitat de Cataluña al club azulgrana.

Los equipos masculinos y femeninos de fútbol llevarán esta equipación, que se estrena este miércoles en el amistoso que enfrentará al Barça de Xavi Hernández contra el Manchester City de Pep Guardiola. El partid está impulsado por el exjugador y entrenador Juan Carlos Unzué en beneficio de la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

En el Camp Nou sorprenderá a más de uno ver al Barça vestir con ese gris claro que hasta se puede confundir con el blanco, color tradicional del eterno rival (el Real Madrid). Pero hubo otro tiempo, hasta finales de los años 70, en el que el blanco entraba dentro de la gama de colores del club catalán. Una tradición que ya está enterrada.

El Barça usaba la camiseta blanca y el pantalón azul desde los años 10 en caso de coincidir los colores con el rival, como por ejemplo ocurría con el Levante. No era habitual que ocurriera, especialmente en el fútbol español. Si eso en algún amistoso contra el equipo granota o las visitas al Pontevedra en Pasarón.

En Europa sí se hizo más común durante varias décadas. En 1952 se ganó de blanco ante el Niza (1-0) la final de la Copa Latina y el Barça lució también ese color en competiciones como la Copa de Ferias, la Recopa o la Copa de Europa. En los 60 se midió en alguna ocasión al Milan o al Inter vistiendo así.

La tercera equipación ya está aquííííííí pic.twitter.com/blQunDUXRu — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 24, 2022

Esto se mantuvo hasta mediados de los 70, con Johan Cruyff como la última gran leyenda culé que jugó de blanco en el Barça. En 1975 se introdujo por primera vez el amarillo (con una franja azulgrana diagonal) como color alternativa y, poco a poco, se fue esfumando el blanco.

Lo cierto es que el cambio de color no trajo mucha suerte, acumulando eliminaciones europeas dolorosas vistiendo de amarillo. El gafe se consumó entre 1984 y 1985 con las eliminaciones en la Recopa ante el Manchester United y el Metz. Se cambió al azul celeste, que hasta la Recopa 1988-1989 (ganó el Barça ante la Sampdoria) tampoco dio muchas alegrías.

Polémica con la cruz

En cuanto a la cruz de Sant Jordi, esta ha estado presente en el escudo del Barcelona desde 1904. Ahora estará plasmada como homenaje en la equipación alternativa de esta temporada, aunque esto podría conllevar algunos problemas a la entidad azulgrana.

En ciertos países islámicos no se soporta este símbolo, que evoca históricamente a los templarios y las cruzadas. En algunos lugares como Arabia Saudí y Argelia ya se han falsificado con los años equipaciones del Barça eliminando una de las barras que componen la cruz del primer cuarto del escudo. Ahora el problema viene por una equipación al completo, aunque la cruz aquí luzca azulgrana.

El veto de Bartomeu

El blanco se fue para no volver, incluso en esta época donde los grandes equipos suelen salirse de sus tradiciones en las equipaciones alternativas. Nike propuso que la segunda equipación de la temporada 2020/2021 fuera de color blanco con la cruz de Sant Jordi, símbolo del escudo culé, atravesando la camiseta. Un diseño muy similar al presentado ahora, dos años más tarde, pero apostando por el gris claro.

En 2020 no se llevó por un simple motivo: el 'no' rotundo de Josep Maria Bartomeu. La junta directiva azulgrana de aquel entonces ya tenía bastantes problemas en otros aspectos, como lo deportivo o lo económico. No quería meterse en más jardines, como una posible reacción impopular a jugar con el color del Real Madrid, y se rechazó la propuesta de la firma norteamericana.

La cruz de Sant Jordi vuelve a la equipación del Barça, la cual alternará con la segunda camiseta (de color dorado) durante la temporada fuera del Camp Nou. Un guiño a la historia, pero sin abrazar del todo a una tradición ya olvidada en el tiempo. En Can Barça no quieren ver el blanco ni en pintura.

