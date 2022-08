Jürgen Klopp retrata a Ceferin por el trato que se da a los futbolistas

Cada vez más competiciones, más partidos... y menos descanso para los verdaderos protagonistas del espectáculo que es el fútbol. Jürgen Klopp no pasa esto por alto y de ahí que, en declaraciones concedidas a Kicker, el entrenador del Liverpool haya cargado contra Aleksander Ceferin.

Klopp retrata al presidente de la UEFA por el trato que se da a los futbolistas por parte de los organismos que rigen el deporte rey. "Solo hay una dirección en la que va esto y es contra la pared. No hay nadie que realmente hable por los jugadores", comienza exponiendo el entrenador alemán.

"Cuando se habla de la falta de descansos para los jugadores, Aleksander Ceferin sale de un rincón y hace una declaración polémica para que otras personas tengan que trabajar mucho más. Lo sé, el señor Ceferin no tiene que decirme eso. No quiero ofender a nadie, solo señalar nuevamente que este juego no funciona sin los jugadores y solo es realmente agradable cuando los mejores jugadores están en el campo", continúa Klopp.

Jürgen Klopp, en un partido del Liverpool de la temporada 2022/2023 AFP7 / Europa Press

"Siempre se inventan nuevos torneos. Ahora estamos ampliando la Copa del Mundo para que otros equipos también puedan participar. Estamos haciendo que sea más grande, increíble. Si soy el único que dice algo, que así sea. No me importa. No puedo ser amigo de todos", sentencia sobre este tema el técnico de los reds.

Mané y Darwin

Además, Jürgen Klopp también se refiere en la entrevista a la salida de Sadio Mané, quien cambió el Liverpool por el Bayern Múnich este verano. "Si ese fuera siempre el caso, sería genial. Le Habría mantenido con mucho gusto, pero es un mundo libre, deberías tomar decisiones de esta manera: anunciarlas libremente con tiempo", apunta.

Mané se fue y llegó Darwin Núñez. Un jugador que ilusiona a la afición de Anfield. Aunque Klopp prefiere mostrarse cauto: "Nunca se pueden sacar conclusiones después de un solo partido. Hace cinco semanas, cuando empezamos la pretemporada y jugó su primer partido de pretemporada, hubo a que gente no le pareció bien".

[El Manchester City de Pep Guardiola pierde el primer título del año: el Liverpool gana la Community Shield]

"Es una locura lo rápido que juzgamos a las personas... ¡Guau! Imagínese si alguien se nos acercara y nos dijera: 'Primer día en el trabajo, no funcionó. ¡Vete a casa, no queremos volver a verte! Y, por cierto, no vas a tener una segunda oportunidad'. ¡Todos habríamos sido despedidos a estas alturas! Sin margen de duda. Ahora todo el mundo puede ver que es un gran delantero. Es un jugador de pleno derecho y diferente a los que teníamos", agrega el germano.

Eso sí, Klopp destaca las virtudes de Darwin Núñez:"Es muy enérgico. Físicamente es muy fuerte, y técnicamente es muy bueno. Eso mejora, obviamente, con la adaptación y con la confianza que vas ganando. No puedes pedirle a un jugador que dé el cien por cien de inmediato, tienes que adaptarte y evolucionar. Eso es lo que hemos hecho con él".

