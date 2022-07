Musonda desaparece tras su fichaje por el Zulte Waregem: pidió unos días por "asuntos familiares"

Se busca. Charly Musonda se despedía del Chelsea tras una década vinculado al club londinense hace un par de meses. Ahora, estaba dispuesto a volver a Bélgica, su país natal, con el objetivo de reconducir su carrera. Mientras encontraba equipo y era ofrecido a muchos clubes, el Zulte Waregem le acogió. Hizo una prueba que les convenció y habían pactado su contrato. Pidió pidió unos días por "asuntos familiares" y no se le ha vuelto a ver a esta joven promesa perdida.

Eddy Cordier, director general del Zulte Waregem, descarta ahora su fichaje e intuía una falta de profesionalidad en todo este asunto: "No ha aparecido y tampoco hemos sabido nada de él. No sabemos cuándo volverá a entrenar o si regresará alguna vez. No tenemos ni idea. No sé si debemos seguir confiando en él porque no ha estado desde el entrenamiento de hace unas semanas y no ha habido contacto". En cualquier caso, hay preocupación por su estado.

Era una promesa rutilante hace unos años en el Chelsea, que se adelantó a FC Barcelona, Manchester City o Real Madrid en su contratación. Musonda pasó por varias cesiones en el Real Betis, el Celtic de Glasgow o el Vitesse antes de romperse el cruzado. Ahí comenzó un calvario de lesiones que duró hasta hace bien poco. Su contrato con el club londinense expiraba este verano y decidió regresar a su país para reubicar su carrera. Pero ha pegado la espantada.

El extremo belga de ascendencia zambiana era una de las perlas de la cantera del Chelsea. El conjunto bético se hizo con sus servicios en la temporada 2015/2016, en el mercado de invierno. Musonda disputó 24 partidos en la liga española con el conjunto andaluz, en dos temporadas, en las que anotó un gol dio tres asistencias. Ahora iba a recalar en el antepenúltimo de la liga belga y que ha evitado el descenso sobre la bocina.

Se habla de que no era el único club que estaba detrás de él. Sólo en España, Getafe, Alavés, Mallorca, Granada y Celta eran algunos de los clubes con los que el internacional Sub21 belga estaba en contacto para volver. El futbolista de 25 años ha desaparecido sin ofrecer explicaciones y sin dejar rastro. Tan solo estuvo con el equipo durante varios entrenamientos, y también en un partido de prueba en el que se ganó un contrato.

Recuerdo en Sevilla

Se trataba de un gran paso para él: convaleciente de una grave lesión y varias operaciones de rodilla, Charly llegó a pensar hasta hace bien poco que seguramente no volvería a jugar al fútbol profesional. Musonda no ha cumplido todavía los 26 años, pero parece que hiciera un siglo desde que sus primeros partidos en el Betis dieran la vuelta al Mundo por su desparpajo, regate, velocidad y capacidad para desarbolar defensas rivales.

Allí dejó un gran recuerdo. Tanto que esa temporada la grada de Heliópolis llegó a hacerse máscaras de cartón con la cara del futbolista belga, que marcó dos tantos y dio una asistencia para ganarse una temporada extra de cesión en el Villamarín. Después, la poca confianza del técnico, entonces el uruguayo Gustavo Poyet, y unos incipientes problemas de rodilla provocaron que en el invierno de 2017 regresara a Stamford Bridge.

