Haaland y el Manchester City confirman el fichaje del noruego: "He sido fan del City toda mi vida"

Los aficionados del Manchester City llevaban nerviosos algunas semanas. En los últimos días se había especulado con que el traspaso de Erling Haaland procedente del Borussia Dortmund podría no haberse completado al 100%. Ante esta situación el jugador ya ha posado con su nueva camiseta y ha hablado de su fichaje, para tranquilidad de sus aficionados.

"Nací en Inglaterra, así que he sido toda mi vida un aficionado del Manchester City. Sé mucho sobre el club. Me siento un poco como en casa aquí. He estado en muchos partidos del City. Pero también pienso que puedo desarrollar y sacar lo mejor de mi juego en el City", ha dicho Erling Haaland en los canales oficiales del Manchester City.

"El Manchester City es un gran movimiento para mí. Estoy orgulloso. Hay muchos jugadores de clase mundial en este equipo y Guardiola es uno de los grandes entrenadores de todos los tiempos, así que creo que estoy en el sitio adecuado para llenar mi ambición. Quiero marcar goles, ganar trofeos y mejorar", ha reconocido Haaland.

Haaland posa con la camiseta del City. Manchester City.

"Es un día de mucho orgullo para mí y para mi familia. Siempre he visto al City y me ha encantado en las últimas temporadas. No puedes evitar que te guste su estilo de juego. Es estimulante y crean muchas ocasiones de gol, lo que es perfecto para un jugador como yo. Tengo mucha confianza en que puedo conseguirlo aquí. Es un gran cambio para mí y tengo muchas ganas de empezar ya la pretemporada", ha añadido Haaland en sus primeras palabras como jugador del vigente campeón de la Premier League.

"Los motivos de Haaland para ir al City y no al Real Madrid: 'Nos ha elegido a nosotros'"

El de Haaland ha sido uno de los culebrones del mercado de traspasos de este año y se esperaba que durante el verano siguieran surgiendo rumores alrededor del jugador y de los equipos implicados. Pero no fue así, el Manchester City se adelantó a todos los interesados por el fichaje, como el Real Madrid, y anunció el 10 de mayo la contratación del jugador del Dortmund por 60 millones de euros. La operación, sin embargo, se disparó a cifras astronómicas por las comisiones: 30 millones al padre del jugador y 50 a la agencia de representación.

Un futbolista de récord

Con este traspaso el Manchester City se asegura hasta 2027 a uno de los mejores delanteros del mundo. Con tan solo 21 años las cifras que acumula el futbolista noruego son de récord: ya acumula 135 goles en clubes en toda su carrera y ha marcado 20 goles en 21 partidos con la selección absoluta de Noruega.

En el Borussia Dortmund, donde pasó tres temporadas tras ser fichado desde el Salzburgo, anotó 62 goles en 67 temporadas. Cifras cercanas a una media de gol por partido que supera en la Champions League, donde ya acumula 21 goles.

De hecho, Haaland superó el récord de Harry Kane como el jugador que menos partidos ha necesitado para marcar 20 goles en la competición, 14. También ha sido el más joven en llegar a los 20 tantos con 20 años y 231 días y superando a Kylian Mbappé.

