"Yo no maté a Buthelezi": el calvario del rival del boxeador que 'peleó' contra el aire y murió

La pasada semana se tuvo que lamentar otra tragedia en el boxeo. Simiso Buthelezi, de 24 años, murió en un hospital tras ser inducido al coma por las lesiones cerebrales que sufrió en un combate. Su rival era Siphesihle Mntungwa, quien ha expresado el dolor que siente por la tragedia.

Mntungwa ha revelado que ha recibido varias amenazas de muerte tras el fallecimiento de su oponente. El acoso recibido le ha llevado a pensar en el suicidio, aunque ya se le está buscando ayuda profesional para poder solucionar el calvario que está sufriendo desde hace días.

El duro testimonio de Mntungwa ha sido publicado por Sowetan Live: "Recibí fuertes críticas e insultos en redes sociales cuando Simiso fue hospitalizado. Pero esas amenazas han subido a otro nivel después de su muerte", explica el púgil. Y añade con crudeza: "No puedo soportarlo más. Sólo me queda una cosa... me voy a suicidar".

Las imágenes finales de la pelea son sobrecogedoras y han dado la vuelta al mundo. Buthelezi quedó grogui en el décimo asalto por los golpes encajados durante su batalla contra Mntungwa. Por culpa de ellos acabó totalmente desorientado, lanzando golpes al aire hacia un rival imaginario.

La pelea se paró en ese preciso momento por decisión del colegiado, celebrando Mntungwa su victoria sobre el tapiz. El horror se consumó tras la contienda. Buthelezi fue trasladado de urgencia al hospital con graves lesiones cerebrales y fue sometido a un coma inducido. Nada pudieron hacer los sanitarios y el púgil sudafricano falleció a los días.

Desde la pelea, Mntungwa ha recibido constantes amenazas culpándole de la muerte de su rival. "Yo no maté a Simiso Buthelezi. Combatimos en una pelea de boxeo, pero no era a vida o muerte", exclama en mitad de su calvario. "Todo lo que quería era ganar el título, lo que tal vez ayudaría a cambiar mi vida y la de mi familia", añade.

Lo ocurrido le está pasando una importante factura a Mntungwa. Su entrenador, Mmeli Mkhize, ha revelado que ni tan siquiera el púgil pudo acudir al funeral de Buthelezi o dar el pésame a su familia por culpa de las presiones que está recibiendo.

Tras la tragedia, quien también ha hablado ha sido Bheki Mngomezulu, entrenador de Buthelezi: "Realmente no puedo explicar lo que pasó, para ser honesto. Fue desconcertante, pero en su entrenamiento y en la preparación para la pelea, no hubo nada malo con respecto a su condición. Estaba en buen estado antes de la pelea", declaró.

