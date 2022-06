Crece la preocupación en el Manchester City con la presentación de Haaland: los motivos de la demora

Erling Haaland ha sido uno de los grandes nombres de la temporada. No solo por los goles que ha conseguido anotar con el Borussia Dortmund o por sus recurrentes lesiones, sino también por el culebrón relacionado con su fichaje. Finalmente, el delantero noruego y sus agentes terminaron aceptando la oferta del Manchester City por encima del interés de otros clubes como Barça, Manchester United o Real Madrid.

El fichaje del ariete por el equipo de Pep Guardiola se anunció el pasado 10 de mayo. Hace ya un mes. Mucho tiempo en el que casi no se ha vuelto a saber nada de esta operación y esto ha generado una cierta preocupación en la afición del Manchester City. La hinchada del Etihad Stadium se pregunta dónde está su estrella.

Corre ya el rumor por la ciudad mancuniana de que algo está pasando con el crack, ya que no solo no ha tenido lugar su esperada presentación, sino que todavía ni siquiera se le ha puesto fecha. Y los medios ingleses ya empiezan a aportar algo de información al respecto de lo que está sucediendo en el club que dirige Khaldoon Al Mubarak.

Erling Haaland, el último gran fichaje del Manchester City de Pep Guardiola

Esperando a Erling Haaland

El portal británico The Athletic apunta ahora a cuáles serían los motivos por los cuales todavía no se sabe nada de la presentación de Erling Haaland, ya que son varios. El primero de ellos, aunque suena un poco obvio, no lo es tanto. El contrato de Erling Haaland con el Manchester City todavía no ha arrancado realmente, ya que su firma le vincula con el club a partir del próximo 1 de julio.

Sin embargo, se ha producido en infinidad de ocasiones que un jugador se presente con su nuevo club mientras tiene contrato con otro equipo o aunque no haya comenzado su vinculación con su anterior entidad. De hecho, si ya se ha hecho oficial el traspaso, lo de la presentación es una mera formalidad sin importancia.

Esto tiene una repercusión para el Manchester City y es que todavía no han podido generar ningún contenido en apoyo al jugador ni con su nueva camiseta ni en los medios oficiales del club. Y Haaland está llamado a ser el mayor reclamo del conjunto que entrena Pep Guardiola, quien tiene una brillante plantilla, pero que no tiene una gran estrella más allá de la figura de Kevin de Bruyne.

El segundo de los motivos es que Haaland ahora se encuentra en la concentración de la selección de Noruega. Por lo tanto, no puede llevar a cabo ninguna presentación en Manchester. Sí podría haberlo hecho antes, pero pasados unos días, se podría decir que esa oportunidad se esfumó. Al menos hasta que regrese de ese viaje internacional.

Erling Haaland durante un calentamiento con Noruega EFE

El factor Gabriel Jesús

Sin embargo, los motivos importantes son otros. El primero es que el City está preparando un gran acto que todavía no tiene perfilado. El club está estudiando la manera de poder hacer un encuentro con sus aficionados, algo que ya sucedió en casos como los de Rodri y, sobre todo, Grealish, el famoso fichaje que superó los 100 millones y que todavía no ha dado el rendimiento esperado por la hinchada del Etihad Stadium.

Y el otro gran motivo principal es que el Manchester City quiere solucionar la situación de su delantera. Con la llegada de Erling Haaland, el delantero noruego ha pasado a ser la referencia absoluta. Eso va a provocar la más que probable salida de Gabriel Jesús, quien ya ha sido ofrecido en España a clubes como el Real Madrid, aunque su destino más probable parece seguir siendo la Premier League.

El delantero brasileño es el actual poseedor del '9'. Hasta que no se materialice su adiós, este número no quedará liberado y no podrá ser asignado a Haaland. Cabría la posibilidad de que el jugador noruego fuera presentado sin número, pero esto no es interesante para el Manchester City, que sabe que el impacto del anuncio sería mucho mayor si ya se puede asociar la figura de su nueva estrella a un número con el que debería marcar una época.

Así pues, el Manchester City, y por ende sus aficionados, siguen esperando a que todo se solucione y se pueda encontrar un camino para ver por fin a Haaland vestido con su nueva camiseta. Y Gabriel Jesús podría tener la clave de este movimiento.

[Más información: Darwin Núñez desata una guerra en el mercado: el Liverpool dispuesto a pagar hasta 100 millones]

Sigue los temas que te interesan