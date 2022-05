El Betis avisa a Barcelona, Sevilla y Atlético de Madrid: "Vamos a seguir peleando hasta el final"

El Betis no pudo sumar una nueva victoria en La Liga y acabó empatando a 0 contra el Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez. El equipo verdiblanco venía de proclamarse campeón de la Copa del Rey el pasado 23 de abril. Pero tras unos días de descanso y celebración, los béticos no sumaron los tres puntos. Eso les complica sus opciones de jugar la Champions League la próxima temporada. Aunque Manuel Pellegrini ha avisado a Barcelona, Sevilla y Atlético que lucharán hasta el final.

Análisis del partido

"Jugábamos contra un equipo muy difícil, hicimos un muy buen primer tiempo, tuvimos ocasiones de gol como para haber abierto el marcador, y un segundo tiempo en que nos diluimos, prácticamente no llegamos a la portería del Getafe, fue mérito de ellos también de cerrarse bien, no tuvimos profundidad ofensiva. Un tiempo para cada equipo es lo justo y sumamos un punto más. Siempre queremos sumar de a tres, pero con un equipo que está peleando por la salvación siempre hay un exceso de motivación que nos impidió encontrar los espacios para hacerle daño. Si hubiéramos abierto en el primer tiempo en las tres o cuatro ocasiones que tuvimos a lo mejor el partido cambiaba".

¿Qué le faltó al Betis?

"Fuimos sintiendo quizás el ritmo de la semana. Tuvimos bastante desgaste físico y emocional, por eso me dejó bastante contento el primer tiempo. Y en el segundo nos diluimos, hay que darle también mérito al Getafe que cerró bien atrás y no pudimos encontrar los espacios a pesar de que hicimos variantes ofensivas para seguir intentando entrar por ambas bandas. Al menos el equipo mantuvo una seguridad defensiva y una concentración que no permitió al Getafe crear ocasiones".

Opciones de jugar la Champions

"Bueno, como siempre he dicho, mientras las matemáticas den hay que jugárselo en la cancha. Hoy descontamos un punto, va a depender ahora del partido que juguemos en casa contra el Barcelona para intentar seguir recordando puntos, también contra el Barça que es rival directo. Pero quedan todavía cuatro partidos y vamos a seguir peleando hasta el final".

Pasillo del derbi madrileño

"La verdad es que yo ya tengo bastante con subsanar los problemas con el Betis como para estar viendo si van a hacer pasillo o no. Nosotros estamos centrados en otra cosa, eso depende de los equipos, de la manera de pensar, de la manera de ser, y no doy mi opinión sobre ese tema".

¿Influye la celebración de la Copa del Rey?

"Bueno... No creo que haya influido mucho la celebración de la Copa porque al menos para mi gusto hicimos unos muy buenos primeros 45 minutos, de un alto nivel, donde defensivamente el Getafe no tuvo tampoco ni la más mínima posibilidad de convertirnos un gol y nosotros tuvimos tres o cuatro ocasiones entre remates y paradas del portero bastante claras. Nos fuimos diluyendo y uno nunca sabe el motivo exacto, si es por el desgaste físico o por mérito del Getafe".

Sensaciones tras el Getafe

"Salimos con un punto más de lo que llegamos, seguimos peleando. Nos hubiera encantado a todos sumar de a tres, ahora tenemos que intentar sumar los tres en casa, hay confrontaciones directas entre los rivales que está por encima de nosotros, hay mucho que pelear. Sumamos un punto que es valioso, pero menos importante que haber conseguido los tres".

Pasillo del Getafe

"Creo que todo lo que sea el fair play en el fútbol y tener un comportamiento ejemplar tanto dentro como fuera del campo siempre va a favorecer a la actividad. Así que me alegra mucho que el Getafe lo quisiera hacer, lo recibimos amistosamente y luego jugamos un partido bastante disputado, intenso".

