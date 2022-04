Xavi Hernández, sobre las lesiones: "Es por el modelo de juego, hacía años que el Barça no presionaba así"

El FC Barcelona se llevó tres puntos vitales ante la Real Sociedad en Anoeta. El equipo de Xavi Hernández se adelantó en el minuto 10 y supo sufrir tras abandonar la posesión. El equipo catalán cambió su estilo de juego y acabó encomendándose a un Ter Stegen que frenó las llegadas de la Real.

Xavi Hernández, en la rueda de prensa posterior al duelo, analizó el resultado de sus jugadores y celebró haberse llevado los tres puntos. El exjugador también agradeció el buen ambiente que hubo en Anoeta y puso la atención en el próximo encuentro de La Liga ante el Rayo Vallecano en el Camp Nou.

El entrenador, además, aseguró que los problemas físicos que sufrió su equipo fueron como consecuencia del cambio de estilo. Según el técnico, la presión de 90 minutos que él ha instaurado tras años sin hacerse en el club ha hecho que más de un jugador llegue agotado a este tramo de la temporada.

Crítica a sus delanteros

"Nos tenemos que quedar con esto. Al final se gana si estamos satisfechos, pero yo no estoy satisfecho con el juego. Sobre todo en la segunda parte. Hasta el minuto 28 no hemos tenido una posesión larga en campo contrario y ese es el objetivo. Al final es la toma de decisiones. En Levante nos pasó también. Es sincronizar movimientos, aguantar. Los de arriba tienen que tener responsabilidad cuando nos aprietan. Hay que ser altruista, tener empatía y a los delanteros les cuesta. No entienden que es tan importante para el equipo jugar en el campo del oponente. Hemos sufrido y no podemos estar satisfechos. El camino no es el de la segunda parte. Hoy no es nuestro modelo de juego, pero hemos competido".

Lesiones

"Como hemos cambiado de modelo de juego y yo quiero presionar los 90 minutos arriba, el Barça hace años que no hace eso. Es una realidad. Es el cambio de modelo de juego, es lo que hacía yo como jugador. Presión tras pérdida. Hacía años que el Barça no lo hacía. Físicamente lo estamos notando, especialmente atrás. No sé, no están acostumbrados estos jugadores. Es un cambio de juego, es encomiable el esfuerzo. Algunos están jugando con molestias o lesionados. Piqué, Araújo... Todo esto no es porque no entrenamos bien, sino porque jugamos diferente que hace cinco meses. El calendario es tan exigente que hay momentos del partido que no nos da".

Gerard Piqué

"Creo que lo hubiera hecho igual -forzar sin el tema de la Supercopa-. Tiene esta molestia en el abductor y sigue compitiendo. Seguro que le habrá ayudado ser noticia, para él es una adrenalina. Le gusta estar al pie del cañón. Es un líder, nos da seguridad atrás. Con 35 años sigue rindiendo y estando en forma. Es un futbolista vital desde que he llegado como entrenador".

Rivales

"Hoy el Rayo ha jugado como nosotros. La Real ha tenido seis días para descansar. Seguro que se nota a nivel de fatiga y nivel mental. No queda otra que recuperarnos bien, porque nos vamos con tres puntos de oro. La Real nos ha sometido. La liga española tiene estos equipos fantásticos. Ellos llevan muchos años trabajando con Imanol, es un equipazo. Te dominan, te aprietan, son un señor equipo. Son tres puntos para mí cruciales".

Ter Stegen

"Para mí es importantísimo. Es un líder. Domina el juego de pies que para nosotros es fantástico. Nos da mucha seguridad, a mí es un portero que me encanta. Para mí de los mejores del mundo. Puede tener bajones de rendimiento, pero hoy nos ha dado puntos, en Mallorca también, nos paró el penalti en Levante... Es un jugador muy importante para el equipo".

De Jong

"Es un jugador muy completo. Ha dado un par de asistencias a Aubameyang para hacer el 0-2. La segunda parte ha aguantado bien. Ha hecho un partido notable, tiene la capacidad física de no cansarse. Es muy importante para el equipo, ha hecho un gran partido".

Ambiente

"Es un campo muy bonito, ha mejorado mucho que la gente esté más cerca. El ambiente ya era fantástico, pero creo que incluso ha mejorado. El ambiente es fantástico siempre aquí, de fútbol puro".

