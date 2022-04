El fútbol femenino hace historia en los estadios, pero la Eurocopa se jugará en la academia del City

El fútbol femenino sigue ganando cuota de fama en todo el mundo. Este verano se espera como agua de mayo la llegada de la Eurocopa de Inglaterra 2022. Será el gran evento y la intención es que confirme el interés que ha ido generando durante esta última temporada. Lo curioso está en la elección de los estadios. Las jugadoras están siendo muy críticas con el hecho de ver estadios con capacidad para poco más de 4.700 espectadores y que se encuentran en una ciudad deportiva.

Las casas del Brighton, del Brentford, del MK Dons, del Rotherham, del Sheffield, del Southampton y del Wigan serán las sedes que se sumarán a Old Trafford, que acogerá el partido inaugural, y Wembley, el estadio de la final. Pero aún quedan otros dos coliseos: el Etihad Academy Stadium y el Leigh Sports Village. El lugar que acoge los encuentros del Manchester City, con una capacidad para 7.000 espectadores que se reduce por las obligaciones de la UEFA, y el que se encuentra en las instalaciones de entrenamiento del Manchester United, con 12.000 pero que pasarán a ser 8.000, acogerán tres encuentros de la fase de grupos.

Llama la atención teniendo en cuenta que el fútbol femenino viene esta temporada de ver estadios de equipos masculinos repletos de gente para ver encuentros de las competiciones de ellas. Más allá del ejemplo del Camp Nou y los más de 90.000 espectadores, Francia, Italia, Alemania e Inglaterra también han hecho muestras de que pueden aglutinar importantes números de espectadores. Las expectativas están muy altas en la Eurocopa con la selección local, que agota entradas.

El Academy Stadium del Manchester City.

Esta cuestión de ver estadios con capacidades de espectadores pequeñas ha causado revuelo entre las jugadoras que esperaban un poco más de la organización de esta cita. Aunque las 87.200 entradas de Wembley están vendidas y se espera un ambiente espectacular, esta selección de la academia del Manchester City ha creado ampollas sobre todo entre los equipos que van a usar estas instalaciones.

Las capacidades

Ya sea por un miedo a ver estadios un tanto vacíos durante la competición o por un mero hecho de compromisos que tuviera la candidatura de Inglaterra para albergar esta Eurocopa, todo se ha tomado como una deshonra para parte de las jugadoras que van a formar parte de la competición. Solo hay dos grandes estadios para albergar la competición, aunque haya algunos de equipos que están en la Premier League masculina.

El estadio de la ciudad deportiva del City es usado por 7.000 personas para la FA Women's Super League y los partidos de equipos juveniles, pero las reglas de la UEFA dictan que solo se permiten áreas sentadas para la Eurocopa ya que en el resto se permite estar de pie. Algo similar pasa con el de la ciudad deportiva del United. La supresión de determinadas localidades ha dejado el aforo por debajo de los 10.000. Estos dos estadios son los únicos con estas circunstancias.

El Leigh Sports Village del Manchester United.

El New York Stadium de Rotherham tiene 12.000 localidades, el Brentford Community Stadium 17.250, el Stadium MK 30.500, el Falmer Stadium de Brighton and Hove 31.800, St.Mary's Stadium de Southampton 32.505 y Bramall Lane de Sheffield 32.702. Evidentemente, las imágenes que se esperan están en los más de 72.000 espectadores en Old Trafford y en la gran final. Además, otra crítica que se hizo es que no hay ninguna sede en el Este del país.

Las críticas

Las principales palabras negativas sobre estas selecciones vinieron desde Islandia. Jugarán dos partidos de la fase de grupos contra Bélgica e Italia en la ciudad deportiva del City. Sara Bjork Gunnarsdottir no ha podido reprimir su enfado. La jugadora del Olympique Lyon cree que es "vergonzoso" que su país juegue en ese lugar. "Es impactante. Estás jugando en Inglaterra, tienes tantos estadios y tenemos un campo de entrenamiento del City", señaló.

"El fútbol femenino de hoy está llenando los estadios. Si ves al Barcelona contra el Real Madrid, hubo 95.000 personas. No están preparados para eso porque vamos a vender más de 4.000 entradas. Es una falta de respeto hacia el fútbol femenino en esta etapa porque es mucho más grande de lo que la gente piensa. Pero habrá encuentros en grandes estadios y estoy bastante segura de que se agotarán las entradas para ver el partido", destacó en el pódcast Their Pitch.

