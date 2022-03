Las sanciones a oligarcas rusos desatan el interés en el Chelsea: tres ofertas de compra a Abramovich

El Chelsea puede cambiar de propietarios próximamente. El club inglés pertenece en la actualidad a Roman Abramovich. Sin embargo, el oligarca ruso ya se ha apartado de la gestión de la entidad por la reciente invasión de Ucrania. Sus vínculos con Vladimir Putin y las sanciones impulsadas para castigar a todo el que apoye al presidente ruso han disparado los rumores sobre una posible operación en la cúpula del equipo.

Si bien Roman Abramovich decidió renunciar a la gestión del Chelsea, sigue siendo el máximo propietario de la entidad. Es decir, únicamente ha pasado el mando a los socios de la fundación para que el club no quede descabezado mientras se desarrolla la crisis en Ucrania. Pese a ello, la tensión que se está generando y esa oleada de sanciones puede implicar que venda la entidad.

Según publica The Telegraph, esta semana ya ha comenzado el trabajo para enviar una oferta a las oficinas de Stamford Bridge. El diario británico habla de hasta tres ofertas diferentes para intentar convencer a Abramovich de que la mejor solución es vender el Chelsea. Un Chelsea que, cabe recordar, fue campeón de la Champions League la temporada pasada. La intención es que antes del fin de semana se hayan enviado todas las ofertas de compra.

La misma información apunta a una marcha de Abramovich del territorio británico. Y es que, además de abandonar el Chelsea a cambio de una oferta portentosa, también estaría intentando vender propiedades como el su mansión cerca de los jardines del Palacio de Kensington. En público, tanto Abramovich como su entorno descarta una venta.

Thomas Tuchel, entrenador del Chelsea, ha evitado responder a estos rumores en su última comparecencia. "No estoy al tanto de ningún detalle ni de toda la situación. Todos estamos de acuerdo en que hay situaciones mucho, mucho más importantes que el fútbol. Esto nunca cambiará. Y situaciones como la guerra son, por supuesto, mucho más importantes. Pero el papel del Sr. Abramovich no me corresponde comentarlo, porque simplemente no sé lo suficiente al respecto", ha espetado ante los medios de comunicación.

Presión para Abramovich

Las noticias sobre una venta del Chelsea no son nuevas. The Telegraph apunta a que Abramovich ha llegado a rechazar propuestas de 2.200 millones de libras a cambio del Chelsea. Teniendo en cuenta que la deuda es de unos 1.500 millones, el beneficio continuaría en la cúpula de propietarios del club inglés.

Las explicaciones del Chelsea al respecto estos días han sido escuetas. "Sigo comprometido con estos valores. Es por eso que hoy doy a los responsables de la fundación benéfica del Chelsea la administración y el cuidado del Chelsea FC", detallaron en el comunicado donde Abramovich se apartaba de la gestión.

Sin embargo, en Inglaterra hablan de una posible sanción próxima y a la dimisión en cascada de los nuevos responsables del club. Un escenario caótico que dejaría al Chelsea en una gran crisis institucional en un tramo determinante de la temporada.

