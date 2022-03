Bordalás: "¿Eliminatoria de Copa condicionada? No creo que los árbitros se dejen influenciar"

Valencia y Athletic se vuelven a ver las caras en la Copa del Rey. Esta vez en Mestalla y con la tarea de resolver la eliminatoria de semifinales. Tan solo un puede ganar y en la ida quedó todo abierto con el 1-1 en el Nuevo San Mamés. En la previa del encuentro, José Bordalás ha hablado en rueda de prensa.

Estado de Gayà

"Ha entrenado con normalidad, está bien. No obstante, nos queda una sesión mañana por la mañana, ahí veremos a ver como está. No he hablado con él tras el entrenamiento, no ha tenido ningún problema".

Centrados en el trabajo

"Estamos centrados única y exclusivamente en el partido. Es un momento importantísimo para el equipo, la afición, el club, etc. Estamos centrados en eso única y exclusivamente. No voy a entrar en el ruido externo porque ellos han intentado condicionar la eliminatoria, a nosotros no nos interesa porque mañana va a haber un ambientazo".

Eliminatoria condicionada

"No creo que se haya condicionado, creemos en los profesionales y los árbitros de La Liga son fantásticos. Ha habido declaraciones de todo tipo, pero no creo que los árbitros se dejen influenciar. No voy a entrar de quien las ha hecho. Tanto que critican mi estilo de juego... A mí me hace mucha gracia, les preguntaría si saben a qué juega el Valencia, estoy convencido de que el 99 por ciento que lo critican no lo saben".

¿Algo que demostrar?

"No tenemos que demostrar nada a nadie, yo como profesional llevo muchísimos años y estoy satisfecho. He entrenado de manera ininterrumpida durante toda mi carrera y estoy orgulloso de mis equipos porque compiten a un grandísimo nivel. Cuando perdemos nadie dice nada, todos nos desean suerte, nos dan la mano, etc. Cuando ganamos aparece nuevamente el comodín, para justificarse ellos o para condicionar, para mí esas críticas son elogios".

¿Cómo se ha condicionado?

"No voy a entrar en detalles ni cosas puntuales. Pero ha habido de todo tipo, insinuando que el Valencia en la ida perdió tiempo e hizo cosas que no son permitidas y nada más lejos de la realidad. Si intentas falsear la realidad estás intentando condicionarla".

Mirando al presente

"Estoy convencido de que sí. El día que dije eso yo no acabé contento y hablé estando cabreado, pero esto continúa y no miramos el pasado, sino el presente. Vamos a hacer vibrar a nuestra afición".

Favoritismo

"Con el nuevo formato de que los goles fuera de casa no tienen valor doble, la eliminatoria está al 50 por ciento. Ellos eliminaron a Barcelona y Real Madrid, nosotros tenemos a nuestra afición que nos va a dar una energía extra. Los jugadores están muy preparados".

Echar el cerrojo

"Es una posibilidad jugar con tres centrales, pero el dibujo no siempre es lo más importante. Nosotros hemos intentado cortar los antecedentes que había tenido el equipo las temporadas anteriores, que había encajado tantos goles, era una de las cosas que debíamos mejorar. Nosotros buscamos el equilibrio, no es solo nuestra prioridad dejar la puerta a cero".

Confianza en la afición

"Sí que lo veo así, estoy tremendamente agradecido a que se valore tanto mi compromiso y dedicación, pero no sabría decir el porqué, pero yo me siento muy reconocido. Tengo un compromiso enorme con este".

Quitarse la 'espina' del bajo en Liga

"Sí, es así. Es una oportunidad única. Es la oportunidad que tenemos, no va a haber otra, vamos a intentar aprovecharla".

Punto de inflexión

"Bueno, no lo sabemos aun, no lo pensamos aun en lo que pueda ocurrir tras le partido. Nosotros siempre somos optimistas y solo pensamos en estar en la final. Sí que es verdad que tenemos que jugar con el corazón pero con la cabeza, el partido va a durar 94 minutos, es muy largo, no sabemos lo que puede ocurrir, tenemos que tener una mente fría y saber manejar los tiempos del mismo. No podemos desesperar si hay algún contratiempo, sino hacer lo que tenemos que hacer. En San Mamés nos golpearon y supimos sobreponernos".

Presión en el vestuario

"Es inevitable que el jugador de fútbol se aísle, es tremendamente complicado porque van por la calle y los aficionados les alientan. Para ser un jugador grande hay que saber convivir con esa presión que te dan las citas importantes. Yo les he visto tranquilos y muy centrados".

Madurez del equipo

"Cada partido que juega el Valencia es una experiencia más que tiene, yo lo he podido decir en partidos puntuales y concretos porque ocurrieron cosas que nos llevaron a pensar que faltaba ese oficio. Pero el equipo ha tenido suficientes experiencias y ha madurado en tiempo récord. Este es el partido más importante y tenemos que afrontarlo para saber manejarlo como toca. Ellos tienen jugadores que han vivido este tipo de partidos, nosotros también".

¿Cómo se encuentra?

"Yo estoy bien, tengo experiencia suficiente porque he vivido casi de todo en el mundo del fútbol. Yo estoy bien y tranquilo, para mí este partido tiene una repercusión enorme, es un partido tremendamente importante para mí".

Motivación

"Las caras de los chicos están diferentes. De normal aquí hay un ambiente sano de chicos jóvenes que se llevan muy bien, esta semana les he notado muy atentos en todas las tareas y tremendamente responsabilizados. Saben la repercusión y responsabilidad que tenemos. A mí por la calle la afición me da ánimos y me piden que lleguemos a la final. Desde que he llegado a Valencia he visto que es un sentimiento ser de este club, que el que lo es, lo es desde pequeño, ha ido con sus padres al fútbol, lo viven..."

Lesionados

"Todos tienen unas ganas tremendas de estar, ser futbolista es una profesión muy bonita y no es sencillo abordar este tipo de choques. Paulista está francamente bien, me sorprendió incluso a mí el pasado fin de semana jugando todos los minutos, porque la idea nuestra era haberle cambiado en el tramo final. Su recuperación ha ido bien. Guillamón con su fractura ha estado muy limitado, el otro día ya sin la máscara las sensaciones fueron buenas".

Arenga

"No diferencio mucho de lo que hago habitualmente porque ellos mismos saben la importancia de este partido. Pero no deja de ser un partido de fútbol, ellos quieren estar en la final también. Es un partido bonito que estamos esperando todos, los detalles van a ser tremendamente importantes, es clave insistir en la atención, yo siempre les digo que es mejor estar atento que ser listo".

