Cristiano Ronaldo Jr. sigue los pasos de su padre: así es la nueva estrella de la cantera del United

Como si de otro fichaje galáctico del Manchester United se tratara. Así ha llegado Cristiano Ronaldo Jr. al histórico club de la Premier League en el que juega su padre. Un niño de 11 años tiene más fama a su alrededor que el resto de sus compañeros. Esta semana se hacía oficial que el primogénito mayor de la estrella del fútbol mundial comenzará su etapa en el club de los Red Devils, aunque nunca le han presionado para dedicarse a este deporte.

"Like father like son", dicen en la prensa inglesa emulando el dicho "de tal palo tal astilla" que se suele decir en España. El legendaro jugador portugués se marchó al Manchester United el pasado verano, en un retorno que emocionó a una hinchada que temió lo peor, cuando estuvo cerca de unirse al City, archienemigo por la preponderancia de la ciudad. Pues bien, ahora tendrán a Cristiano Ronaldo, por partida doble. El primogénito del astro portugués seguirá los pasos de su padre.

En una presentación muy profesional se pudo ver al joven Ronaldo, luciendo la elástica con el '7' a la espalda que su padre ha convertido en icono en Old Trafford. Le acompañaron en tan señalada cita Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano sénior, y sus tres hermanos. "Persiguiendo juntos nuestros sueños. Mamá os ama", expresó Gio en su perfil de Instagram, en una publicación en la que se pudo ver a la familia al completo a excepción del padre de familia.

El astro del Manchester United habló en diciembre de 2020 sobre el futuro de su hijo como futbolista, unas palabras que tuvieron mucho recorrido: "Veremos si es futbolista, a veces bebe Coca-Cola y come patatas fritas y sabe que no me gusta". Cristiano Ronaldo Jr. ya sabe que la mayor exigencia la va a tener en casa. En cualquier caso, Cristiano no ha parado de presumir del talento de su hijo desde sus redes sociales. El joven ya ha demostrado que ha aprendido mucho de su padre.

Quién es CR7 Jr.

No es la primera vez que Júnior sigue la estela de papá Cristiano. En la Juventus ya formó parte de las categorías inferiores de la Vecchia Signora y demostró que lleva el gol en la sangre. Y es que, según los números que recogen varios portales, en 28 partidos con los bianconeri logró anotar 58 tantos y repartir 18 asistencias. Nacido el 17 de junio de 2010 en San Diego, California, CR7 Jr. ya tiene 11 años y de seguir la progresión no tardará en dar que hablar a otros niveles.

Lo que se conoce atléticamente del primogénito de CR7 es que en las inferiores de los clubes donde ha acompañado a su padre ha destacado por sus dotes atléticos, su buen ritmo, su velocidad, su desmarque ha hecho que proyecte a tener un futuro impresionante. Algo impresionante pero no una sorpresa si tenemos en cuenta que su principal entrenador es, sí, por supuesto, su padre: uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia.

Lo más curioso es el asunto de su nacionalidad. Si Cristiano Ronaldo Jr. llegara a jugar fútbol profesional a un buen nivel y este pudiera ser convocado por alguna selección, muchos aspiran a que siga los pasos de su padre y lo haga para el combinado de Portugal. Pero la realidad es que el hijo mayor de 'El Bicho' nació en Estados Unidos, por lo que podría jugar para la selección norteamericana. No se conoce quién es su madre biológica, pero desde la prensa inglesa se impulsa que es británica y eso supone que también podría ser convocado por Inglaterra.

La presión de la fama

Cristiano Ronaldo Jr. ha vivido con esta polémica incluso desde antes de que naciera. La prensa británica señaló que se trataba de una estudiante británica que había recibido 10 millones de libras por parte de CR7 para que le diera la custodia total del niño y no hiciera pública su identidad. No obstante, otros medios han especulado que la misma mujer habría recibido esta cifra de dinero posteriormente.

El luso siempre fue claro con esta cuestión: "Cuando Cristiano crezca, siempre le voy a decir la verdad, porque lo merece, porque es mi hijo, pero no lo voy a decir porque la gente quiere que lo diga". El vestuario en el que crece CR7 Jr. lo comparte con otro joven que vive con mucha presión. El hijo de Wayne, Kai Rooney, tiene la misma edad que el joven Ronaldo. Habrá duelo de delanteros del futuro en el equipo alevín de 11 años del United.

Cristiano Jr ya comenzó a entrenar en las inferiores del equipo, después de ser puesto a prueba por los entrenadores en el complejo de prácticas Littleton Road del United en Salford. Su carrera todavía tendrá muchos vaivenes, pero sabe que los focos los va a tener siempre detrás por la trascendencia de su padre. El legado del '7' es demasiado grande como para presionarse, pero el joven Ronaldo tiene la misma ambición que su padre.

