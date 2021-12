Gianluca Vialli revive la pesadilla del cáncer: "Todavía sigue ahí"

"Mi viaje aún no está completo", con estas palabras Gianluca Vialli ha confirmado que sigue adelante con la batalla contra el cáncer. La primera vez que diagnosticaron la enfermedad al italiano fue en el año 2017 y no fue hasta 2019 cuando confirmó lo siguiente: "Estoy bien, de hecho, muy bien. Ha pasado un año y he vuelto a recuperar un físico bestial".

Sin embargo, nuevamente volvió a recaer. El cáncer de páncreas se convirtió en una auténtica pesadilla para él. Unos meses después, ya en 2020, reconoció que el miedo había pasado a ser algo con lo que convivir: "Tengo miedo y estoy preocupado. Una cosa que tardaré en perder es ese sentimiento de irme a dormir o levantarme con un pequeño dolor de tripa, o de cabeza, o un poco de fiebre, y pensar que ha vuelto".

"Es como un bombardeo y la mayoría de las veces estoy entumecido y semiconsciente. Nadie quiere algo así, pero cuando te sucede tienes que mirarlo como una oportunidad para conocerte mejor a ti mismo: cómo eres, cómo eras y cómo quieres ser en el futuro. Es inevitable que encuentres la realidad de ti mismo", dijo en una entrevista para The Times.

Gianluca Vialli, durante la Eurocopa de 2020 Mike Egerton / PA Wire / dpa

Pese a ese visto bueno, el cáncer sigue ahí y así lo ha querido confirmar de manera pública el propio Gianluca Vialli. El exfutbolista eligió la presentación de su libro para revelar que se encuentra "en modo de mantenimiento" en la actualidad. "El huésped no deseado, como yo lo llamo, todavía está aquí conmigo. En este momento estoy en modo de mantenimiento. El tumor todavía está allí. A veces se nota más, otras menos", afirmó.

Su mayor apoyo

Su objetivo es vivir. Así dicho parece tonto, pero es una realidad que viven millones de personas en todo el mundo cada día. El italiano de 57 años no tira la toalla: "Seguiré luchando porque quiero estar aquí muchos años más. Quiero que tengáis que aguantarme durante mucho tiempo".

En este largo y duro camino, su familia es su principal apoyo. "Tomo esa fuerza de mi familia, amigos y de todos aquellos que me dan tanto coraje. No puedo agradecerles lo suficiente", aseguró Vialli. Incluso se animó a contar alguna anécdota: "Mis hijas me ayudaron a pintarme las cejas".

"También conseguí que mi esposa me aconsejara qué (maquillaje) se ve mejor. Nos reímos. Te tienes que reír. Tienes que encontrar el lado divertido si puedes", agregó. "Nadie quiere conocer algo como esto, pero cuando suceda, debes verlo como una oportunidad para conocerte mejor a ti mismo. Cómo eras, cómo eres y cómo quieres ser en el futuro", sentenció Gianluca Vialli.

La Euro de Vialli

Sobre el césped de Wembley, se pudo ver hace tan solo unos meses a Gianluca Vialli completamente emocionado mientras se abrazaba a su amigo y compañero Roberto Mancini. La imagen se produjo después de que la selección de Italia conquistase ante Inglaterra la Eurocopa 2020.

Gianluca Vialli se abraza llorando a Roberto Mancini tras el triunfo de Italia en la Eurocopa 2020 Christian Charisius / dpa

Desde 1968 no se coronaba la Azzurra como campeón continental. Lo hizo tras imponerse en la tanda de penaltis. Durante la Eurocopa se hizo viral un ritual en el que Vialli era el gran protagonista. Mientras toda la expedición italiana se subía al autobús para dirigirse al estadio, el segundo de Mancini se quedaba 'en tierra'.

Tras recorrer unos metros, el autobús se paraba y entonces sí subía a él con su gorra en la cabeza y su maleta en la mano. Esto se fue repitiendo y así se convirtió en viral la figura de Vialli como 'comodín' de Italia. Un Gianluca Vialli al que Roberto Mancini definió así: "Es fuerte, mucho más fuerte que yo".

"Creo que estar juntos y pensar en el fútbol, que siempre ha sido nuestro trabajo, le ha hecho sentirse bien. Es un tipo inteligente. Siempre ha sido un ejemplo y un punto de referencia para todos nosotros", afirmó el seleccionador azzurro. Fútbol, familia y lucha. Los ingredientes para intentar salir adelante.

"Es inevitable que descubras tu verdadero yo. Había tanto en lo que me di cuenta de que tenía que trabajar para tratar de mejorar", reflexionó un Gianluca Vialli que sigue con su lucha contra el cáncer y que, como ya dijo, quiere que se conozca su historia para poder ayudar a otros que atraviesen por una situación como la suya.

