Vialli - Mancini, la alianza del fútbol italiano que ganó la batalla al cáncer

'Yo soy y seré'. Bajo este lema llega el Día Mundial contra el Cáncer que, como cada año, tiene lugar el 4 de febrero. Además, este 2019 se lanza una campaña, de tres años, bajo el eslogan 'Yo soy y pienso' que reivindica una petición de compromiso personal y que viene a representar el poder de las acciones de cada individuo tomadas ahora para que tengan un impacto en el futuro.

La UICC (Unión Internacional Contra el Cáncer) pone de relieve no solo que la "epidemia mundial de cáncer es de enormes dimensiones", sino que prevé que "vaya en aumento". Se calcula que alrededor de 9 millones y medio de personas fallezcan en todo el mundo a lo largo de este año 2019. Esto supone una pérdida por causa de esta nefasta enfermedad de 26.000 personas al día.

Sin embargo, también son millones de personas las que logran ganar la batalla al cáncer. La esperanza existe y las investigaciones continúan su curso para encontrar más remedios, un mayor avance y quién sabe si algún día, la cura definitiva. Esta terrible enfermedad no entiende de clases sociales ni razas. Muchos son los personajes públicos que han luchado contra ella, que han visibilizado la enfermedad y han sido ejemplo y apoyo para millones de anónimos.

El mundo del deporte siempre se ha mostrado muy sensible con el tema. Futbolistas, ciclistas, atletas... son varios los deportistas que en especial en los últimos años han hablado de sus historias. Una de las más recientes en salir a la luz ha sido la de Luca Vialli. El exfutbolista de 54 años reveló hace unos meses que había superado un cáncer: "Estoy bien, de hecho muy bien. Ha pasado un año y he vuelto a recuperar un físico bestial".

El partido más importante de Vialli

El 9 de julio de 1964 nacía en Cremona (Italia) Luca Vialli. No fue hasta el año 1980 cuando dio comienzo su carrera profesional en el equipo de su ciudad natal. Después pasó a vestir las camisetas de Sampdoria, Juventus y Chelsea, siendo en el club londinense donde decidiese colgar las botas en 1999. Fue en las filas de los blucerchiati cuando su vida se cruzó con la de Roberto Mancini.

Vialli y Mancini formaron una de las parejas atacantes más temidas del Calcio durante años. Luca llegó a ser el Capocannoniere -máximo goleador- de la Serie A en la temporada 1990/1991, una campaña en la que, además, la Sampdoria se proclamó campeona de la liga italiana por primera vez, y hasta ahora única, desde que se fundase el club. Con ambos en sus filas, la escuadra transalpina vivió los mejores años de su historia.

Luca Vialli. Foto: Instagram (@lucavialli)

El exfutbolista ha continuado ligado al mundo del fútbol desde su retirada. Su carrera en los banquillos la inició como jugador-entrenador en el propio Chelsea, con el que incluso ganó al Real Madrid una Supercopa de Europa. Más tarde también dirigió al Watford. A partir del año 2002 aparcó su trayectoria como técnico y hasta ahora ha escrito dos libros -The Italian Job y Objetivos, 98 historias +1 para enfrentar los desafíos más difíciles- y también ha sido comentarista deportivo.

Después de años jugando al fútbol al más alto nivel, Vialli ha disputado el partido más importante de su vida muy alejado del verde. El pasado mes de noviembre reconocía que había superado un cáncer, pero también que todavía no tenía la certeza "de cómo acabará el partido". "Espero que mi historia pueda servir para inspirar a la gente que pasa por esta crucial intersección en la vida", comentaba también el italiano.

"La vida se compone en un 10 por ciento de las cosas que nos suceden y en un 90 por ciento de cómo las manejamos. Espero que mi historia pueda ayudar a otros a lidiar de la forma correcta con lo que está pasando. Espero que el mío sea un libro para dejar en la mesita de noche para que la gente pueda leer una o dos historias antes de dormir o por la mañana cuando se despierte", comentaba al respecto de su segundo libro, inspirado en su última gran batalla.

Mancini, un gran apoyo

El fútbol unió la vida de Roberto Mancini y Luca Vialli. Sampdoria y la selección italiana les hizo grandes amigos. Una amistad que ha perdurado en el tiempo y también ha sido más fuerte que la dura enfermedad. El propio Vialli comentaba que pese a que siempre han intentado no hablar sobre el cáncer, el contacto entre ambos ha sido continuo. "Nunca hemos dejado de estar en contacto, aunque nunca hemos hablado de la enfermedad. Pero siempre ha existido una cosa que nunca le he dicho, y es que es un ejemplo para todos", aseguraba el ex de Juventus y Chelsea.

Luca Vialli. Foto: Instagram (@lucavialli)

Ahora, una vez superada la enfermedad, Luca Vialli ha recibido una propuesta para volver a la acción de lo más atractiva. 28 años después de hacerse con ese histórico Scudetto en la Sampdoria, las carreras del exdelantero y de Mancini están a punto de volver a cruzarse. Según han informado desde Italia, Gabriele Gravina -presidente de la FIGC- ha ofrecido a Vialli volver a trabajar con Roberto Mancini en la selección. Se incorporaría como delegado de la Azzurra. Un premio para una leyenda del fútbol italiano, además de un luchador y una inspiración.

[Más información: France Football elige a los mejores tridentes de la Copa de Europa]