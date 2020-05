Vialli cuenta su lucha contra el cáncer: "Sigo teniendo miedo"

Gianluca Vialli es uno de esos guerreros que luchan contra el cáncer. A sus 55 años, el exfutbolista italiano ha superado en dos ocasiones un cáncer de páncreas, pero aún se siente "frágil y asustado" cuando se pone enfermo porque piensa que el 'bicho' ha vuelto. Fue hace unos meses, en marzo, cuando el mundo parecía pararse por el coronavirus cuando el delantero recibió buenas noticias sobre su batalla contra la enfermedad.

Dos años de tratamiento intensivo que han dejado secuelas en Vialli. "Nunca se sabe hasta que no pasas varios años sin problemas. Físicamente me siento bien. Creo que vuelvo a tener músculos, he estado trabajando cada día con mi mujer. Pero tengo miedo y estoy preocupado. Una cosa que tardaré en perder es ese sentimiento de irme a dormir o levantarme con un pequeño dolor de tripa, o de cabeza, o un poco de fiebre, y pensar que ha vuelto", ha comentado en The Times.

"Es como un bombardeo y la mayoría de las veces estoy entumecido y semi-consciente. Nadie quiere algo así, pero cuando te sucede tienes que mirarlo como una oportunidad para conocerte mejor a ti mismo: cómo eres, cómo eras y cómo quieres ser en el futuro. Es inevitable que encuentres la realidad de ti mismo", ha continuado el italiano.

Luca Vialli y Roberto Mancini. Foto: Instagram (@lucavialli)

Pasó por equipos como la Juventus o el Chelsea y su experiencia le ha llevado a contar su vida en varios libros: "La vida se compone en un 10 por ciento de las cosas que nos suceden y en un 90 por ciento de cómo las manejamos. Espero que mi historia pueda ayudar a otros a lidiar de la forma correcta con lo que está pasando. Espero que el mío sea un libro para dejar en la mesita de noche para que la gente pueda leer una o dos historias antes de dormir o por la mañana cuando se despierte"

[Más información: Vialli - Mancini, la alianza del fútbol italiano que ganó la batalla al cáncer]