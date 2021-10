Jordi Alba, duda para El Clásico: "Algo tengo... pero esperamos dar una alegría a la afición"

Tres jornadas han tenido que pasar para que el Barcelona consiga sus primeros puntos en la fase de grupos de la Champions League. El Barça se impuso al Dinamo de Kiev por la mínima y todo gracias a un gol de Gerard Piqué tras un "caramelito" de su compañero, y amigo, Jordi Alba.

El lateral fue considerado como el MVP del encuentro y una vez el árbitro pitó el final se colocó delante del micrófono de Movistar Liga de Campeones. Ahí fue donde el futbolista español reconoció que se había hecho daño en el tobillo y esto a cuatro días de que el Real Madrid visite el Camp Nou.

Jordi Alba también se refirió a El Clásico de este domingo 24 de octubre. Después de la victoria ante el Dinamo de Kiev, el lateral afirmó que ganar antes de enfrentarse al Real Madrid "da igual", pero que espera que el Barcelona pueda "dar una alegría" a su afición contra el eterno rival.

Sufrimiento ante el Dinamo

"En la primera parte hemos podido meter más de un gol, pero nos ha faltado concretar. Pero en la segunda parte no hemos estado bien en la presión y hemos sufrido. No nos han creado ocasiones, pero la sensación no era buena. En la primera parte creo que hemos estado muy bien. Pero lo de la segunda parte lo tenemos que mejorar".

¿Qué le faltó al Barça en la segunda parte?

"Seguir con la misma intensidad, pero eso se consigue con trabajo".

Gol de Gerard Piqué

"Pues sí, para ser un defensa, Gerard hace muchos goles. La verdad es que hoy le he puesto un caramelito. Le he tenido que decir que me dé las gracias -risas-".

Problemas en el tobillo

"He dejado el pie muerto, me ha dado en la puntera y a ver qué tengo. Algo tengo porque me he hecho daño".

El domingo, El Clásico

"Esta semana era importante y hemos ganado los dos partidos. Perder hoy nos dejaba fuera. La afición ha respondido bien, está ayudando a crecer, y nos esperamos un partido difícil. Da igual cómo llegues a un Clásico, pero esperamos darle una alegría a la afición y ganar".

