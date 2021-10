James Adcock, el árbitro gay de la Premier League que quiere romper las barreras del fútbol

"Trátame como tratarías a cualquier otra persona. Estás ahí como aficionado, jugador o entrenador, y me juzgas por mis actuaciones", expone James Adcock, el árbitro de moda de la Premier League. Fue el primer colegiado en decir abiertamente que es gay hace 10 años. Este lunes, en una entrevista en el podcast deportivo LGBT de la BBC, ha hablado sin tapujos sobre este asunto poniendo en valor el apoyo que ha recibido del colectivo arbitral, así como de otros miembros que componen la familia del fútbol inglés.

Adcock ha tratado de tranquilizar a otros árbitros homosexuales de que salir del armario no afectará negativamente su carrera. El colegiado se ha hecho cargo de más de 500 partidos y se ha sentido totalmente apoyado por sus colegas de profesión desde que habló por primera vez sobre su sexualidad. "Muchos árbitros pensarán que no pueden salir porque eso afectará su progresión dentro del deporte. Pero no eres juzgado por tu sexualidad y, si tienes la suficiente confianza en ti mismo, vas a tener todo el apoyo de todos tus compañeros y eso no te afectará", sentencia en la entrevista.

El árbitro admite que nunca ha experimentado ningún insulto homofóbico durante los encuentros y espera que eso no cambie ahora que ha hablado públicamente. Es miembro del FA Select Group 2, lo que significa que ha sido el cuarto árbitro en los partidos de la Premier League. Además, dirige encuentros de categorías inferiores a sus 37 años. No descarta todavía tener la oportunidad de arbitrar en la máxima categoría antes de su retirada.

Además, en esta entrevista ha defendido el valor del árbitro en el fútbol. "Los árbitros no son robots. No somos los malos del fútbol. Recibimos la pasión, asimilamos el drama, asimilamos todos los sentimientos que sentiría un aficionado al fútbol. Este es el mejor deporte del mundo y lo disfrutamos tanto como cualquier otra persona", explica Adcock. No es el único árbitro abiertamente gay, ya que Ryan Atkin también lo desveló al mundo en 2017.

Después de algunos problemas de lesiones, Adcock ha vuelto a arbitrar en la Football League a tiempo parcial. Quería volver a lanzar un mensaje a la comunidad LGBT y por eso ha hablado este lunes en la BBC. "Para que me sienta seguro, me gusta sentirme bien y ser lo mejor que puedo ser. Quería volver a poner eso en la comunidad, y disfruto ayudando a otras personas a hacer lo que me ha hecho exitoso. Si puedo cuidar de mi cuerpo y de mí mismo, también quiero ayudar a los demás", explica el colegiado que también ha abierto una consultoría de salud y estado físico en internet durante el confinamiento por la Covid-19.

