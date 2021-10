El futuro de Lewandowski, al descubierto

Robert Lewandowski es uno de los grandes delanteros del panorama internacional. El goleador polaco ya ha superado la barrera de los 30 años, pero continúa siendo uno de los nombres propios que va ligado a los grandes premios, tanto colectivos como individuales. Sigue formando parte de las filas del Bayern Múnich y ahora habla sobre su futuro a medio - largo plazo.

En declaraciones para MARCA Claro, el jugador ha explicado que en su futuro más cercano no se ve lejos del Bayern Múnich. Tiene contrato y aunque su nombre ha sido ligado con clubes como el Real Madrid, parece que su carrera al más alto nivel seguirá pasando por estar en el Allianz Arena.

Más allá de esto, Lewandowski ha revelado que hace ya unos años que comenzó a preparar su camino para cuando decidiese colgar las botas. Pero todavía no ha querido desvelar si ese futuro tendrá algo que ver con el fútbol o no. Sea lo que sea, tiene muy claro que elegirá la opción que le "haga feliz".

Fútbol y futuro

"Tengo muchas opciones, me comencé a preparar para después de mi vida como futbolista a los 27 años. En este momento no puedo decirte si voy a ser entrenador o no, por el momento no lo quiero ser, pero tal vez después de 2 o 3 años que me retire, extrañaré esto, extrañaré el vestuario", ha comenzado explicando.

Robert Lewandowski, en un partido del Bayern Múnich en la temporada 2021/2022 Reuters

"Por el momento no pienso en esto, porque tengo tantas cosas en qué pensar que me quedan en mi vida como futbolista, en los viajes que tengo que hacer, los partidos que tengo que jugar, es muy difícil saber qué haré. Me estoy preparando, escogeré cuál es mi mejor opción y sobre todo la que me haga feliz", ha asegurado.

El internacional polaco ha señalado que no piensa en si seguirá en el Bayern Múnich más allá del próximo mes de junio: "La verdad no estoy pensando en eso, apenas estamos comenzando la temporada, apenas llevamos dos meses, tengo dos años de contrato".

En lo que no ha querido 'mojarse', en otra orden de cosas, es en si podría ser compatible que jugasen él y Haaland juntos en un mismo equipo: " Somos jugadores diferentes, es un gran jugador joven, con un gran futuro, le encanta jugar al contragolpe, tiene una izquierda muy fuerte, con mucho poder. Yo soy un delantero de otro tipo. ¿Jugar juntos? No soy el indicado para decir que no podríamos jugar juntos".

