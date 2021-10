Ni Bayern ni Juve, la nueva estrella de la MLS elige: "Me gustaría jugar en el Real Madrid"

Ricardo Pepi se ha convertido en la nueva sensación del fútbol en Estados Unidos. El joven jugador ya ha conoce del interés de clubes tan importantes como la Juventus, el Bologna, la Fiorentina, el Ajax o el Bayern Múnich. Sin embargo, él lo tiene claro, si hay oportunidad, jugará en el Real Madrid.

"Me gustaría jugar en el Real Madrid algún día", ha asegurado en declaraciones que recoge TyC Sports. El futbolista tiene pasaporte mexicano y estadounidense, pero se ha decantado por jugar para la selección de EEUU. Aunque eso no impide que sigan muy presentes sus raíces.

"Crecí en una parte única de los EEUU. Viví en El Paso y al tener a mi familia en Ciudad Juárez significaba que todas las semanas cruzaba la frontera para visitar a mis amigos y familiares. He crecido siempre inmerso en mi herencia mexicana. Me encanta todo sobre mi cultura, mi gente, mi comida, y estoy muy orgulloso de ser mexicano-americano", ha asegurado Ricardo Pepi.

View this post on Instagram Una publicación compartida de Ricardo Pepi (@pepi_ricardo)

"Crecí con mi herencia mexicana y amo todo acerca de la cultura, la gente, la comida y estoy muy orgulloso de ser mexicoamericano. Nací y crecí en USA. Este país me ha dado a mí y a mi familia un hogar y las posibilidades para poder lograr mis sueños. Me ha apoyado y me ha enseñado que cuando trabajas duro, serás recompensado", ha agregado el futbolista de 18 años.

Una promesa

Al otro lado del Atlántico se considera a Ricardo Pepi como la mayor promesa del fútbol masculino estadounidense en la actualidad. Milita en las filas del FC Dallas, con el que ya ha marcado 13 goles en 27 partidos, esto es a prácticamente una media de un tanto cada dos encuentros.

Ricardo Pepi, en un partido de la selección de Estados Unidos Reuters

Es el jugador más joven en firmar un hat-trick en la MLS y, además, es bilingüe, algo importante en cualquier periodo de adaptación en un equipo del Viejo Continente. Y es que Ricardo Pepi domina tanto el inglés como el español. Por otro lado, sus dos ídolos también jugaron en España. Uno es Carlos Vela y el otro 'Chicharito' Hernández, quien, precisamente, llegó a vestir la elástica merengue.

[Más información - Julen Jon Guerrero es el futuro: líder con la Selección y el Real Madrid]

Sigue los temas que te interesan