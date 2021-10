Chust desvela el detalle con el que cambió su estatus en el Real Madrid

Víctor Chust está haciendo su particular 'mili' en Cádiz. El canterano merengue dio un salto en su carrera este último verano cuando tomó la decisión de marcharse al equipo gaditano para contar con minutos de calidad en la Primera División. El jugador que gozó de minutos en la última campaña con el primer equipo seguirá con su proceso de formación donde tendrá la oportunidad de disputar su primera campaña completa en La Liga y con EFE ha valorado todo esto coincidiendo con su llamada a la Selección.

El jugador ha ganado enteros en este último año después de desplegar un gran fútbol con el Castilla. Sus minutos con el Real Madrid no fueron del todo malos y fue trascendental su presencia en el momento de la temporada más crítico con las lesiones que pasó el club blanco en la 2020/2021. "Cuando sales del Madrid, que como siempre digo es una burbuja, pensaba que me iban a faltar muchas cosas por ir a un club más humilde, pero la verdad que el Cádiz me ha sorprendido para bien porque tiene todo lo que teníamos en el Madrid", explica sobre el paso.

Cádiz le cautivó desde el primer momento. "Fueron los que más interés mostraron. Desde que se abrió el mercado fue el primero que habló con el Madrid y también el míster hizo mucho hincapié en que fuese para allá. También es un juego diferente y que me faltaba adquirir", explica el central. Los minutos que le están dando le han llevado a la sub21. "Muy orgulloso y contento. Para alguien como yo que viene de la sub16 y sub17 me da mucha alegría. Es un proceso más que me va a servir para el futuro", explica el futbolista valenciano.

Víctor Chust explica cómo aprendió a ser ambidiestro

Todo cambió este verano cuando regresó Jesús Vallejo. "Yo estaba tranquilo, soy un jugador del club y hago lo que ellos me dicen. Con la llegada de Vallejo estaba más complicado tener un hueco en el primer equipo y decidí tener oportunidades en primera, que me iba a venir bien para curtirme en la élite", argumentó sobre cómo se produjo esa salida. Aún así, sabe que es importante para el Real Madrid y quiere impresionarles este año.

El cambio

Si Chust es un central muy valorado en la cantera merengue es por el conjunto de sus virtudes como defensa, pero también por un aspecto clave. "¿Ambidiestro? Sí, desde pequeño mi padre siempre me decía que le diese con la izquierda y han pasado los años y me siento más cómodo en el perfil zurdo, porque creo que puedo dar más salidas con ambas piernas, y ya de tanto jugar ahí manejo muy bien la izquierda", explica el joven jugador.

Esta evolución le ha hecho ser un jugador muy importante con el balón en las piernas. Además, concreta que la experiencia de tener a Raúl como entrenador es muy completa. "Es un reflejo de lo que ha sido como jugador. Es constante, nos inculca los valores del Madrid y que él ha tenido como jugador. Es partidario de dejarlo todo en el campo, dejarse la piel, que si fallas no pasa nada porque lo importante es la siguiente… hace mucho hincapié en esos aspectos y a la gente joven como nosotros nos viene bien", explica un Víctor Chust que espera elevar su fútbol a un nuevo nivel.

