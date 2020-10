Thomas Beattie, el último futbolista en salir del armario: "No aceptaba que era gay mientras jugaba"

La homosexualidad en el deporte en general no ha terminado de liberarse de esas cadenas que siguen haciendo que muchos de los profesionales no se atrevan a salir del armario. En el caso del fútbol, la lista de jugadores gays se reduce a tan solo cuatro nombres: Justin Fashanu, Thomas Hitzlsperger, Robbie Rogers y Thomas Beattie. Este último lo hizo durante el verano de 2020, una vez que había puesto punto y final a su carrera.

De hecho, fue eso lo que cambió todo. Este futbolista que comenzó su carrera en la academia del Hull City no encontró su lugar en Inglaterra. Por eso dio el paso a Estados Unidos gracias a una beca de estudios. Allí comenzó a sentirse diferente, fue cuando comenzó a darse cuenta de que le gustaban los chicos, pero nunca llegó a decírselo a un compañero de equipo mientras estaba en activo. El fútbol le llevó también por Escocia, Noruega, Canadá y Singapur.

En esta última experiencia sufrió un golpe en la cabeza grave que le produjo un traumatismo que le cambió por completo. Este infortunio le obligó a tomar la decisión de la retirada y también le hizo ver que la vida es demasiado corta como para no vivirla al cien por cien. El hecho de que estaba ocultando a gente importante su orientación sexual. Tomó la decisión de anunciarlo en Estados Unidos, en ESPN, y ahora explica en EL ESPAÑOL cómo era esa doble vida que llevó durante años.

Thomas Beattie, durante su carrera como futbolista

Tiene 34 años, lleva algo más de tres ya retirado, ¿echa de menos el fútbol?

Extraño mucho el fútbol. Todavía sigo involucrado en el mundo ya que de vez en cuando comento los partidos de la Premier para televisión y radio. Pero no pienso que sea algo que se haya acabado, siempre ha sido parte de lo que yo soy. No es como un interruptor que apagas. Siempre será parte de mí, pero extraño competir en el más alto nivel. Me arrebataron el fútbol cuando sufrí una fractura en la cabeza en un partido, por lo que me cuesta aceptar que esa etapa se cerró. Pero estoy agradecido por las experiencias que tuve y las lecciones que aprendí de este deporte.

Era su pasión, ¿terminó siendo una prisión?

El fútbol siempre fue mi vía de escape. Cuando tenía un balón en los pies o jugaba, no podía pensar en nada más. Me protegió y me salvó de muchas formas. A medida que comencé a hacerme mayor, fue un obstáculo para poder aceptar mentalmente quién era. Aún así, guardo muchos buenos recuerdos de esa etapa.

¿Cuándo se dio cuenta de que era gay?

Sabía que era diferente de algunos de mis compañeros de equipo cuando era más joven, pero no podía comprender qué era ser gay. No tenía ejemplos de otros deportistas o personas del mundo en el que me movía, así que estaba confundido acerca de quién y qué era. Alrededor de los 22 comencé a pensar que posiblemente podría ser gay, pero rápidamente lo dejé en el fondo de mi mente y lo encerré porque no quería aceptarlo.

Lo natural en una situación así es buscar un apoyo, ¿quién fue la primera persona a la que le contó que le gustaban los hombres?

Se lo conté a mis socios con los que lancé mis negocios después de que me operaron el cráneo. Necesitaba contárselo a alguien y después de recuperarme de la cirugía, que fue muy traumática, me di cuenta de lo frágil que era la vida y no quería vivir un día más aferrándome a ese secreto solo.

¿Nunca le contó a ningún compañero que era gay?

No mientras jugaba activamente. Nunca pensé que podrían coexistir ambos mundos. Era algo que quería hacer pero no sabía cómo hacerlo y no estaba completamente listo para aceptar quién era antes de mi lesión.

"No me sentía cómodo al no poder decirle a mis compañeros que era gay"

Llevaba una doble vida, ¿cómo lo hacía? ¿Qué cambiaba cuando estaba en el vestuario y en el campo?

Viví una doble vida mentalmente mientras jugaba, pero no físicamente. Tenía cosas que no podía compartir, emociones y sentimientos que no contaba. Fue después de recuperarme de la cirugía cuando comencé a vivir físicamente esos dos mundos. Esto fue difícil para mí porque estaba de acuerdo con omitir la verdad, pero no me sentía cómodo teniendo que mentirle a las personas que me importan.

Cuénteme una situación en uno de los equipos de fútbol en los que estuvo en los que se sintió incómodo por no admitir su homosexualidad

De vez en cuando escuchaba cosas de la multitud que eran despectivas hacia la comunidad LGBT, que no estaban dirigidas a mí, pero solía sentirme frustrado por no poder defender lo que sentía y quién era. Fue difícil ya que soy el tipo de persona que no tiene miedo de decir lo que siente, pero tenía miedo de dejarme llevar por mis emociones y no aceptar estas cosas porque sentía que me expondría demasiado.

¿Por qué esperó hasta el final de su carrera para contarlo?

No es que esperase a terminar de jugar. Sufrí la fractura de cráneo y una hemorragia cerebral en ese partido, lo que significaba que el fútbol tendría que pasar a un segundo plano en mi vida. Solo acepté completamente quién era después de esto y estaba fuera de ese entorno. Mentalmente no fui capaz de aceptar quién era mientras seguía jugando.

¿Piensa que perdió años de su vida porque no podía ser usted al cien por cien?

Hay muchas cosas que creo que podrían haber sido diferentes si hubiera podido aceptar mi sexualidad mientras jugaba. Después de todo, la felicidad conduce al éxito y no al revés, pero no me arrepiento. Creo que la mayoría de las cosas suceden por una razón y estoy más feliz que nunca. Esta satisfacción viene tras echar la mirada hacia atrás, lo que siempre me lleva a estar agradecido en lugar de arrepentido.

Thomas Beattie, en un anuncio de relojes

¿Cuántos jugadores cree que ocultan su condición sexual?

Hay muchos jugadores que viven en silencio en muchos países jugando a niveles de élite, tanto en fútbol como en otros deportes. Dicen que un número conservador es que uno de cada 10 deportistas pertenecen a la comunidad LGBT. Así que estadísticamente hablando habría muchos. También sé esto por mi interacción con los jugadores en confianza después de que saliera del armario.

¿Se sintió solo en el mundo del fútbol porque no había más jugadores que admitan su homosexualidad?

A veces me sentía solo porque no había ejemplos de otros futbolistas. No hay un prototipo, por lo que es difícil decir si lo habrían dicho más jugadores. Es un viaje personal, cada uno tiene su tiempo. Cuando comencé a darme cuenta de quién era, me sentí solo al no poder compartir momentos en el campo en los que había trabajado durante toda mi vida.

Si hubiera un referente mundial al estilo de Leo Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar que reconociera su homosexualidad, ¿cree que más jugadores admitirían que son gays?

Creo que si hubiera más ejemplos de futbolistas profesionales, seguro que esos jugadores sentirían apoyo y confianza. Si fuera de uno de los jugadores de élite como Messi, Ronaldo o Neymar, sería una gran declaración para la comunidad LGBT que tendría un efecto masivo en los demás. Dicho esto, sé lo difícil que sería que pasara y la presión que traería para esa persona.

Se habla de cuestiones comerciales, de patrocinios e incluso de presiones de los clubes para que no salgan más jugadores que admitan su homosexualidad, ¿cuál cree que es la razón principal?

Creo que las principales razones son sociales. Muchas sociedades todavía están aprendiendo a comprender qué es ser gay. Con tantos pocos ejemplos, ha sido difícil para la mayoría de las sociedades familiarizarse realmente con esta forma de ser. A medida que la sociedad lo comprenda y tenga más conciencia, espero que esto cambie.

"Sé que uno de cada 10 deportistas en el mundo pertenece a la comunidad LGBT"

También creo que el fútbol necesita hacer más para crear un lugar seguro para los jugadores. Después de haber establecido límites claros en torno a lo que es aceptable desde las gradas, dejan claro que se están tomando esto en serio. Ninguna raza, religión u orientación sexual debería sentir prejuicios y discriminación desde las gradas y esto es un comienzo en la creación de un mejor ambiente.

Han admitido que son gays jugadores ingleses, alemanes y estadounidenses, ¿qué cree que pasa en España para que no lo haya admitido ninguno aún?

No creo que esto sea un problema solo en España. Hay tan pocos ejemplos en todas partes, es un problema mundial y un problema de derechos humanos. Es necesario hacer más en todos los países y en todas las sociedades para crear un entorno más propicio. Sabemos que hay jugadores que viven en silencio en todos los países, no solo en España.

Ahora es un personaje público muy importante. Si pudiera cambiar una cosa en su vida, ¿cuál sería?

No cambiaría nada. La satisfacción es una sensación increíble y ahora mismo me despierto y me voy a la cama con ese sentimiento exacto. Es liberador y es algo que anhelaba durante tanto tiempo no cambiaría nada. No sé sí cambiaré algo, pero si confío en que se reflejen las cosas que estoy haciendo como defender a la comunidad LGBT sobre la inclusión, la igualdad y la autoaceptación.

Anuncia relojes, coches, es modelo... ¿considera que ha tenido éxito en su vida?

No me considero un modelo. Me considero feliz. La felicidad es un estado de ánimo y actualmente lo soy. El éxito se define de manera diferente para todos. Hay muchos niveles de éxito, pero yo lo defino por la felicidad y la satisfacción. He jugado al fútbol a un nivel de élite en muchos países, tengo dos carreras, múltiples negocios y estas cosas me dan confianza y satisfacción profesionalmente. Personalmente, he comenzado a dominar mi vida y aceptar quién soy, lo cual es uno de mis mayores éxitos.

Si ahora hay un chico en tu Yorkshire natal que esté leyendo esta entrevista, juega al fútbol y también es gay, ¿le diría que lo haga público o que lo oculte?

Le diría que tenga paciencia. Cada uno tiene su propio viaje, no es una cuestión de hacerlo bien o mal. Es un sentimiento que a veces viene dictado por las circunstancias. Es ingenuo decirles a todos que simplemente salgan del armario. Le aconsejaría que intente encontrar una persona en la que confíe con quien pueda compartirlo. Siempre creo que un problema compartido es un problema reducido a la mitad.

