La FIA prohíbe las camisetas reivindicativas en el podio tras las últimas críticas de Hamilton

La FIA ha respondido a las críticas de Lewis Hamilton, pero no de la manera que quería el piloto británico. El máximo organismo de la Fórmula 1, por medio de una modificación de su reglamento, ha prohibido la aparición de camisetas y otros elementos con mensajes reivindicativos de cualquier tipo. Los tres pilotos que consigan entrar en el podio de cualquier Gran Premio solo podrán portar el mono oficial de la escudería.

"Durante la ceremonia del podio y el procedimiento de entrevista posterior a la carrera, los pilotos que terminen en las posiciones 1, 2 y 3 deben permanecer vestidos solo con sus monos de conducción, cerrados hasta el cuello, no abiertos hasta la cintura. También incluye una mascarilla quirúrgica o la del equipo", indica el comunicado.

La modificación se ha producido antes de Gran Premio de Rusia. La Fórmula 1 se ha desplazado a Sochi y la organización no quiere que se repitan imágenes como la de Hamilton. El británico, que durante las últimas semanas se ha sumado al movimiento Black Lives Matter con numerosos mensajes desde cada circuito y luciendo camisetas con diferentes mensajes, se convirtió en el gran protagonista en el Gran Premio de la Toscana.

Lewis Hamilton en el podio de Mugello con una camiseta reivindicativa REUTERS

"Arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor", denunciaba la camiseta que se puso el jugador. Una acción que, dada la repersución, suscitó una investigación por parte de la FIA. Y días después se ha procedido a especificar en el reglamento la prohibición para evitar episodios similares.

El propio Hamilton cargó contra la falta de contundencia del mundo de la Fórmula 1 cuando surgió y vivió su auge el movimiento antirracista Black Lives Matter. "No hemos progresado. Hemos dicho cosas, se han publicado declaraciones y hemos hecho gestos como arrodillarnos, pero no hemos cambiado nada excepto parte de nuestra conciencia", aseguró en julio.

"No debería ser cosa mía llamar a los equipos. Yo les animaré, pero no debería ser yo quien les llame, eso debería ser trabajo de arriba hacia abajo, debería ser discutido por los altos cargos que manejan los hilos", zanjó durante una rueda de prensa señalando a la dirección de la Fórmula 1.

Hamilton genera tensión

El británico ha despertado cierta división en la Fórmula 1 por sus comentarios y actitutes. Si bien el Mundial ha incorporado mensajes contra el racismo, las declaraciones de Hamilton criticando la tibieza de la organización y de algunos pilotos ha restado protagonismo a lo que sucede en el circuito.

De hecho, recientemente señaló a Carlos Sainz. "Tenemos un piloto español que dice que esto no estaría bien visto en España", afirmó el británico ante la negativa de Sainz de hincar la rodilla. "Tengo que intentar explicarles lo que ha pasado, he hablado mucho sobre el racismo pero no me han escuchado demasiado", esgrimió.

Petrov, piloto ruso del Mundial, también se sumó a las réplicas a Hamilton: "Y si uno de los pilotos confiesa ser gay, ¿saldrá con una bandera arcoíris e instará a todos a volverse gay o algo más? Puede haber muchos ejemplos. Creo que la FIA ya no permitirá tales acciones. Honestamente, tampoco entiendo la ceremonia de arrodillarse".

