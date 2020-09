El español Juan Espino gana en el primer asalto con una sumisión en su vuelta a la UFC

Una dura infancia

El camino de Juan Espino hasta ser el máximo representante de España en la UFC no ha sido fácil. Antes, ha tenido que realizar un gran trabajo físico y, sobre todo, metal. Y es que como el mismo ha reconicido, su infancia estuvo marcada por un lastre como el bullying. El grancanario lo sufrió en primera persona y, en parte, lo que es ahora es gracias a esa dura experiencia.

"Sufrí bullying y tenía muy baja autoestima, y creo que todo esto que estoy viviendo a parte de las experiencias que me ha dado ha sido una suma general que me ha hecho aumentar mi confianza en mí mismo", aseguró en una entrevista en 2018. "Me siento vivo dentro de la jaula, a veces hay que pensar que sentado en el sofá viendo la vida pasar… ahí ni pinchas ni cortas, yo lo disfruto de una forma diferente. Esa euforia cuando ganas, la tristeza cuando pierdes, me llena", explicó.