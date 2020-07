La confesión de un jugador de la Premier: "Soy gay, pero no estoy preparado para compartirlo"

Un jugador de la Premier League ha confesado al mundo que es homosexual. Sin embargo, este acto de valentía y responsabilidad ha tenido barreras, las que le han impedido dar a conocer su identidad. Admite no sentirse preparado para salir a la luz porque ni siquiera sus propios compañeros lo saben.

Así ha sido la dura confesión que ha sido noticia hoy en Inglaterra cuando el medio británico The Sun ha publicado esta carta abierta de un jugador de máximo nivel que admite ser gay, pero que aun no está preparado para mostrar su identidad. No obstante, reconoce que esto ya es un gran paso para él.

"Soy gay. El mero hecho de escribir las siguientes líneas ya es un gran paso para mí. Pero solo mi familia y un reducido grupo de amigos lo sabe. No me siento preparado para compartirlo con mis compañeros y mi entrenador", así realizaba su anuncio de forma anónima el jugador.

Esta misiva, dirigida a aficionados y autoridades, hace patente el tabú de la homosexualidad en el fútbol, un rumor tan extendido como poco reconocido por aquellos que sienten miedo a ver la luz por el miedo al rechazo. Una situación sin duda complicada por la que pasan cada vez más deportistas.

El cartel electrónico también se unió a la campaña 'Rainbow Laces'. E. E.

"¿Cómo es vivir así? El día a día puede ser una pesadilla absoluta. Cada vez afecta más a mi salud mental. Me siento atrapado y mi gran miedo es que revelar la verdad sobre lo que soy solo empeore las cosas", continúa el futbolista desconocido.

De reconocer abiertamente su homosexualidad, este jugador podría convertirse en el primer jugador en activo en el Reino Unido que admite ser gay, lo que supondría un enorme paso para aquellos que se encuentran en su misma situación.

Inglaterra ya vivió una trágica situación con el caso del futbolista Justin Fashanu, que, tras reconocer abiertamente su homosexualidad, fue acusado de forma injusto de agresión sexual, lo que provocó que el jugador del Nottingham Forest se terminara suicidando al no poder aguantar la situación en 1998, tan solo ocho años después de haber dado el paso de reconocer su orientación sexual.

Justin Fashanu, el primer futbolista que confesó ser gay Reuters

Otros casos de futbolistas que han reconocido ser gays han sido los de Robbie Rogers y Thomas Hitlzberger, aunque ambos lo hicieron tras haber dejado el fútbol de manera profesional. Por lo tanto, esta carta que ha dejado en shock a todo el fútbol inglés podría suponer un antes y un después en un tema que se ha convertido en tabú.

El fútbol femenino, por delante

El fútbol masculino aun no ha demostrado estar preparado para que algunos de sus integrantes admitan abiertamente se homosexualidad o incluso su bisexualidad, al fin y al cabo, expresarse con la libertad de ser uno mismo y no tener que estar obligado a llevar una carga insostenible de por vida.

En este caso, el fútbol masculino tiene mucho que aprender del femenino, donde es mucho más habitual que las jugadores reconozcan abiertamente su condición sexual, también en el caso de considerarse bisexuales. Si así fuera, casos tan terribles como el de Justin Fashanu que terminaron con la pérdida de una vida no se producirían.

[Más información: Muere Jack Charlton, leyenda del Leeds United y campeón del Mundial de 1966 con Inglaterra]