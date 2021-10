Wenger pone a Messi y Cristiano como ejemplos para cambiar el Mundial: "El fútbol no les mata"

El mundo del fútbol se enfrenta a meses de debate sobre cómo modificar el calendario actual. La FIFA apuesta por un Mundial que se celebre cada dos años, mientras que otras organizaciones como la UEFA ya han mostrado su total oposición a dicha reforma. Arsène Wenger, exentrenador del Arsenal, es uno de los impulsores de este cambio. Y lejos de cambiar de opinión, ha reafirmado la necesidad de este revulsivo desmintiendo que afecte a la salud de los jugadores.

Wenger, representante de la FIFA y encargado del desarrollo del fútbol en el organismo internacional, ha subrayado que "los grandes jugadores quieren jugar grandes partidos" y que lo único que les puede molestar es "jugar partidos pequeños". Algo que, en caso de crear un Mundial cada dos años, cambiaría por completo.

"No se puede vivir de la idea de que el fútbol mata a los jugadores", ha defendido en una entrevista para el medio francés RMC. Según Wenger, hay numerosos jugadores que llevan cientos de partidos a la espalda y que siguen compitiendo hoy en día, lo que demuestra que el calendario no acaba exprimiendo de forma letal a las estrellas. Sus ejemplos no son otros que Leo Messi y Cristiano Ronaldo, considerados dos de los mejores jugadores de la historia.

"Hay algunas ideas falsas que circulan. Jugué contra Cristiano Ronaldo en 2004. Todavía está jugando. Juega casi 70 partidos cada año", ha recordado Wenger sobre el jugador de 36 años, que dejó la Juventus para regresar al Manchester United. "Él y Messi, desde 2006, es decir, 15 años, han jugado casi 70 partidos cada año. Y siguen jugando", ha espetado recordando al argentino, que a sus 34 primaveras inicia una nueva carrera en el PSG.

"No hay que vivir con la idea de que el fútbol mata a los jugadores. En mi carrera, he tenido problemas con los jugadores que no jugaban, no con los que sí lo hacían", ha concluido Wenger en su defensa del cambio que quiere implantar la FIFA. Sin embargo, pese a sus intentos de convencer al mundo del fútbol, no parece que la propuesta vaya a salir adelante con mucho cuórum en el sector.

Conflicto con UEFA

La organización que lidera Aleksander Ceferin no termina de encontrar el entendimiento con la FIFA. La distancia entre ambas entidades va ganando metros y desde que estallara la Superliga no ha hecho más que acrecentarse. Los proyectos de cada estamento chocan y este cambio del Mundial es el último ejemplo.

Por el momento, la idea de la FIFA es clara: un Mundial cada dos años y una única ventana de selecciones a lo largo de la temporada. Así, se quitarían los cuatro parones que hay en la actualidad y se daría mayor espacio a los clubes para gestionar el cansancio de sus plantillas. La UEFA ya ha dicho que "no", pero en países como Francia las posturas van cambiando y todo está en el aire.

