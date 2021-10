Pochettino desmiente la fecha de regreso de Sergio Ramos y destaca su difícil adaptación al PSG

El debut de Sergio Ramos con el PSG sigue sin una fecha fija. El entrenador del cuadro francés, Mauricio Pochettino, ha confirmado que no tienen ningún partido claro donde podría disputar sus primeros con el equipo. Además, ha destacado la dificultad del ex del Real Madrid para adaptarse al grupo al tener horarios muy diferentes a los del resto de la plantilla. El 'caso Ramos', por lo tanto, continúa en París.

"No, todavía no", subrayó Mauricio Pochettino en la rueda de prensa previa al partido contra el Rennes. "Es una evolución día a día que iremos viendo. Esperemos que esté lo antes posible, pero no podemos adelantar un tiempo, cuándo podrá estar con el grupo", ha reconocido. Un desmentido que llega tras la información publicada por L'Equipe, uno de los medios deportivos más cercanos al PSG, que indicaba en las últimas horas que el debut de Sergio Ramos sería el día 15 de octubre.

El PSG, además, ha emitido una actualización de su parte médico donde desvela que Sergio Ramos continúa entrenando en solitario y sobre el terreno de juego sin dar ningún dato más sobre su estado de forma. El jugador, que permanece en silencio, únicamente se ha dejado ver siguiendo un torneo de hípica, una de sus grandes pasiones lejos del mundo del fútbol, donde competía su caballo.

🎙 Mauricio Pochettino : « Je suis très content de @neymarjr. Il effectue aussi un beau travail défensif qui permet à l'équipe d'avoir un bon équilibre. »#PSGlive | #SRFCPSGhttps://t.co/WlUz9wRqAz — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 2, 2021

Respecto a los problemas que pueda tener el camero para adaptarse, Pochettino ha reconocido que existe esa falta de unión con el vestuario por el poco tiempo que ha pasado junto a sus compañeros. "Como todo jugador lesionado, tiene horarios a veces que no están en la misma franja que el equipo. No es fácil para él integrarse en un grupo sin tener la participación directa en entrenamientos y partidos", ha explicado el entrenador argentino ante la prensa.

Su jerarquía

Sin embargo, Pochettino confía en que la veteranía de Sergio Ramos le ayude a adaptarse lo antes posible a su nuevo rol en el PSG. En el equipo francés vivirá una situación muy diferente a la que tenía en el Real Madrid, pues dejará el puesto de líder absoluto que tenía en el conjunto merengue.

"Está claro que en eso le falta convivir mucho más con el grupo. Pero tiene experiencia, ha sido capitán en el Real Madrid. No creo que tenga ningún tipo de problema en adaptarse una vez esté dentro del grupo", ha concluido Pochettino sobre la situación de Sergio Ramos. El camero, por lo tanto, continúa sin fecha de vuelta y atrasando su esperado debut con el PSG.

Cabe recordar que, según medios franceses, en la afición del PSG había empezado a surgir cierta impaciencia sobre Sergio Ramos. El central fue uno de los grandes fichajes de este verano, pero pese al contrato firmado y a la expectación que se generó en su día, el exjugador de Real Madrid y Sevilla no ha disputado ningún minuto meses después de su llegada.

[Más información - El 'caso Ramos' tensa París: el fichaje estrella al que el PSG no pone fecha]

Sigue los temas que te interesan