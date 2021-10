Míchel: "¿Que arbitren dos mujeres? Ya lo veía con normalidad cuando me llamaban maricón"

Míchel asistirá este domingo a un partido que será histórico para el fútbol español. El Getafe - Real Sociedad será el primer duelo de nuestra Liga en el que haya igualdad de número de mujeres y hombres un cuerpo arbitral. Dos juezas y dos colegiados para dirigir un partido de primera división.

Sus nombres son el de Marta Huerta de Aza y Guadalupe Porras quienes serán las dos primeras mujeres que pueden compartir un terreno de juego de la máxima élite del fútbol en nuestro país. Esta circunstancia, que debería ser una normalidad en la sociedad actual, ha eclipsado en cierto modo la importancia del partido, sobre todo para un Getafe que no ha sumado todavía ni un solo punto.

Míchel, más en la cuerda floja que nunca, cree que se debería dar total normalidad a este tipo de acontecimientos: "Absoluta normalidad. Me sorprende que aún los medios recojan eso como algo anormal. Yo cuando veo el equipo arbitral con un árbitro o una árbitra me da igual. Yo veo un cantante, una cantante, un ingeniero, ingeniera o ingeniere, ¿se dice así, no? Me parece normal. Lo que ahora se ve con normalidad ya lo veía con normalidad cuando en los campos me llamaban maricón. Me llama la atención que haya un exceso de sorpresa de que haya una cuarta árbitra y una asistente".

El técnico, que no hizo más valoraciones en el caso, transmitió su sentir en unos momentos muy complicados para él: "Yo, por lo de mi futuro si os digo que me da igual no os lo vais a creer, pero la gente que trabaja conmigo a diario sabe que me encanta ganar y que nunca bajo los brazos. No es lo más importante. La gente que está muy interesada en mi futuro no se lo va a creer. Es una situación, que entendemos pasajera, pero que pase cuanto antes".

"Hemos recuperado a gente y eso ya es probar cosas nuevas. Cuando uno pierde las semanas van igual, van en progreso anímicamente. Cuando acaba el partido piensas lo malo, el desánimo, el entrenador... va pasando el martes, miércoles, uno cree que puede ganar, vamos trabajando. Ahora estamos en ese momento de ver que podemos ganar. Hemos entrenado un par de veces, vemos el sentir de la gente y la afición. Somos pocos pero muy animosos y optimistas. En este momento no es importante el rival, si no nosotros. Hay que afrontar el partido como hombres".

El entrenador del Getafe asegura que habla con su presidente Ángel Torres muy a menudo: "Hablamos todas las semanas con normalidad. Torres no tiene que hablarme de futuro. Es bueno cambiar la dinámica. El lunes todos miraban al entrenador. El presidente no es una persona que se ponga nerviosa, siempre es optimista, sabemos de la delicada situación. Ya verás si ganamos cinco partidos seguidos y ya no vendrán a preguntar ni a esperarnos a la salida con cámaras".

Los madrileños llegan al partido con muchas bajas: "Creemos que todos van a llegar, no sabemos en que situación porque llevan algunas semanas fuera excepto Vitolo. Hay que tener cuidado, hemos buscado soluciones y hay gente que venía arrastrando molestias. Todo eso lo vamos manejando para poder hacer los dos entrenamientos que quedan. Creemos que van a llegar todos, pero Vitolo no va a poder ayudar".

De momento, Míchel no teme represalias porque confía en su vestuario: "Más que lo que dicen, que puede ser su verdad, es lo que yo veo, lo que le transmitimos y hacemos en el campo. Hay una dosis de los jugadores que les atenaza de la buena relación. Ya lo dije la semana pasada. Me siento respaldado, pero no por los resultados".

"No soy un entrenador y una persona de palo, siempre soy de zanahoria, es la mejor manera de educar y comprometer. No me gusta señalar errores individuales. Mientras que no se cometan negligencias quiero quitarles el miedo al error, al fallo. Siempre vamos por la parte positiva, en pensar que vamos a ganar, que trabajamos y mostramos situaciones en la que el equipo puede ganar. En Sevilla contra el Betis la primera situación la creamos nosotros. Cuando vinimos aquí pensábamos que el equipo iba a hacer muchas cosas que ya hace, pero hay otras que no somos capaces de momento".

La Real es un equipo que viene de jugar Europa League este jueves, pero habrá que ver quien se atreve a rotar más su once: "Rotaciones no muchas porque están castigados por las lesiones, han tenido que hacer algunos cambios. Aún así tienen un estilo de juego muy reconocible, he visto al filial y juega igual, es un trabajo de club. Los dos equipos que más proponen son la Real Sociedad y el Villarreal en ataque. Independientemente de quien juegue es un rival muy bueno. Es un objetivo ganar a esta serie de equipos. Nos gustaría ser un equipo como la Real Sociedad".

Míchel también fue preguntado por si esperaba una nueva derrota, la cual podría costarle el puesto: "¿Y si se gana? Igual el club piensa que el entrenador no puede sacarlo adelante. No te preocupes por mí, como dice la canción. Veo a mucha gente que le interesa nada o cero el Getafe y que está interesada por mi situación. Es una tremenda injusticia que esté en estas dificultades el Getafe".

