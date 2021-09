Guadalupe Porras y Marta Huerta, la batalla de dos pioneras en el arbitraje: de la maternidad al sexismo

El domingo se celebra el partido entre el Getafe y la Real Sociedad en el Coliseum Alfonso Pérez. Hasta ahí todo normal. Pero este jueves saltó la noticia cuando la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció las designaciones arbitrales. Por primera vez en la historia del fútbol español, dos mujeres formarán parte del cuerpo arbitral de un encuentro de Primera División. Ellas son Guadalupe Porras y Marta Huerta.

Dos árbitras y dos árbitros en Getafe. Historia del fútbol español. El colegiado principal del encuentro será Jorge Figueroa Vázquez, mientras que Álvaro Yeray actuará como uno de sus asistentes, la otra será Guadalupe Porras. En el papel de cuarto árbitro estará Marta Huerta de Aza. Así se completa el que puede ser conocido como el primer cuarteto arbitral de la igualdad.

Ambas colegiadas son conocidas en el 'mundillo'. Guadalupe Porras tiene experiencia en el fútbol de élite masculino, siendo esta su tercera temporada como asistente en Primera División. Mientras que la palentina Marta Huerta, que pertenece al Comité Tinerfeño, es la única árbitra en la nueva Primera RFEF, la categoría de bronce del fútbol masculino español.

Ambas árbitras tienen una gran reputación internacional. Tanto Porras como Huerta han logrado otro éxito muy importante para su historial recientemente. Las colegiadas españolas han sido preseleccionadas por la FIFA para estar en el próximo Mundial de Australia y Nueva Zelanda que se va a disputar en el año 2023.

Dos pioneras

Marta Huerta de Aza se convertirá en el Coliseum Alfonso Pérez en ejercer por primera vez en 23 años como cuarta árbitra. La palentina de 31 años recoge el testigo de Carolina Doménech. Esta ejerció esta función en 1999 durante un Espanyol - Deportivo de La Coruña. Desde entonces no se había vuelto a ver a una mujer en la banda... hasta ahora.

Incluso podría llegar a convertirse en la primera árbitra principal de un partido si algo le ocurriese a Figueroa Vázquez durante el Getafe - Real Sociedad. Aunque esto es algo que llegará tarde o temprano. A Huerta se la ve como la mejor colocada para conseguir lo que supondría un hito para la mujer en el fútbol español.

Todavía habrá que esperar unos tres años para ver algo así, pero, de momento, ha logrado ser cuarta árbitra algo que viene de la mano de llevar más de un año arbitrando en la tercera categoría de nuestro fútbol. Aunque la pasada campaña estuvo inactiva por su maternidad.

Fue el pasado mes de abril cuando Marta Huerta se convirtió en madre. Cuatro meses después, en agosto, comenzó la nueva temporada. Un ejemplo de conciliación para las siguientes generaciones y que da una nueva muestra de que se puede llevar a cabo una carrera profesional dentro del deporte al mismo tiempo que se es madre. De hecho, ella es la única española entre las 18 europeas de la categoría Élite Internacional.

Después de ser madre, la palentina reconoció que "el tema de la maternidad parece un poco tabú en el mundo del arbitraje". "Conlleva alejarte de los terrenos de juego nueve meses, diez meses... depende de la recuperación", continuó explicando. También señaló entonces que cuando se lo comunicó al Comité, este lo recibió "como una buena noticia".

"Luchas y demostrar que estamos preparados las dos". Así hablaba Marta Huerta sobre la que entonces era candidatura, ahora ya confirmada, para estar en el Mundial de 2023. De la palentina a su compañera Guadalupe Porras. Las dos rompen barreras en un mundo que históricamente ha sido de hombres. Pero la extremeña está acostumbrada a situaciones así.

Durante diez años estuvo en el Ejército. "Siempre he hecho lo que me ha gustado. Quizás me gustase más porque mi padre ya trabajaba en el Ejército y también me ha gustado de siempre el deporte. Entré con 19 años, y con 28 pensé que mi carrera ya había terminado", explicó durante una entrevista para El Partidazo de la Cadena COPE.

Tanto el Ejército como el fútbol eran sus pasiones y de hecho llegó a jugar en la Primera División del fútbol femenino español, siendo además convocada por la selección de Extremadura. Por toda su experiencia y, sobre todo, por su labor como colegiada, aseguró que no percibe machismo entre sus compañeros de profesión: "En mi caso, siempre he recibido el apoyo de mi Comité y mis compañeros. He trabajado como una más. Eso ha hecho que llegue donde he llegado".

También habló en dicha entrevista sobre los insultos sexistas que se escuchan en los campos. Aunque ella opina que "el árbitro siempre recibe todo tipo de insultos". No cree que sea algo cuestión de género: "No hay que dramatizar. No te quedas con eso, seas hombre o mujer".

Eso sí, no es ajena al techo de cristal que todavía está ahí. Por ello, cuando le designaron para el partido de la Europa League entre el LASK y el Ludogorest mandó un mensaje a aquellas que quieran seguir sus pasos: "Ahora todas esas chicas que comienzan pueden ver que pueden conseguir cualquier cosa que se propongan cuando comienzas en este mundo. Un mundo que es muy duro, pero que con trabajo y sacrificio se puede conseguir".

Así, tanto Marta Huerta como Guadalupe Porras dan un paso importante al formar parte en ese cuarteto arbitral de la igualdad. La buena noticia llegará cuando que dos mujeres dirijan un partido o sean habituales en el cuerpo colegial de un choque deje de ser noticia porque ya se algo habitual.

