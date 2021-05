Madre y árbitro UEFA: el ejemplo de Marta Huerta en el fútbol profesional

La árbitro española Marta Huerta de Aza protagoniza el homenaje que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hace este domingo a las madres, dada su recién estrenada maternidad.

A través de un vídeo, la palentina explicó cómo compaginó su embarazo con la formación continua que reciben todos los árbitros y su plan de recuperación física para regresar a los terrenos de juego.

"Me encuentro muy bien, pero me han dicho que no tenga prisa porque me ven con mucha ansia de volver a entrenar. Ahora toca adaptarse a la nueva vida con un bebé en casa", comentó.

Marta Huerta, adscrita al Comité Tinerfeño, tiene por delante importantes retos tanto nacionales como internacionales tras su ascenso a la categoría UEFA Elite y la preselección por parte de FIFA para el próximo Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda que se va a disputar en 2023. "Ahora nos toca luchar y demostrar que estamos preparadas para estar en esos eventos", dijo.

