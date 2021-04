Porras Ayuso, la primera árbitra en una final de Copa del Rey inspirada por su paso por el Ejército

Porras Ayuso ya es una más en el fútbol profesional español. Aún así, este sábado romperá otra barrera. La jueza de línea será la primera árbitra en dirigir una final de Copa del Rey. Velasco Carballo la designó para estar en ese partido histórico que librarán Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad, el derbi vasco. Guadalupe insiste en que desea que llegue el momento en el que esto ya no sea una noticia, pero se siente congratulada por el hecho de ser una pionera en el país.

"Ojalá llegue el día en que esto no llegue a ser noticia, en que el hecho de destacar que una mujer esté ahí solo se haga por su trabajo. No hay que hacer distinción por ser mujer o ser hombre. Espero que llegue el día en que no miremos quién está en la banda, simplemente juzguemos a esa persona por lo que hace, que es trabajar. Yo trabajo de la misma manera que mis compañeros, estoy aquí por hacer lo mismo que ellos, sin distinción de sexo o de género. Llegará el día en que esto deje ser noticia", sentenció en la rueda de prensa previa que han concedido los árbitros este viernes.

Compondrá el equipo arbitral este sábado junto a Xavier Estrada Fernández. "A todo el mundo le gusta llegar a este tipo de partidos. Solo espero que mañana salgan las cosas bien como hasta ahora. Será un día muy especial", explicó Porras Ayuso. Su historia es pura vocación. A los 16 años ya la designaban para dirigir partidos de Tercera División. Pero es tan duro este sistema para ascender que se pasó 10 años más entre Segunda B y Segunda División. Ahora ya es una más en Primera.

Antes de que acabara 2020 ya rompió otra barrera a nivel europeo. La extremeña de 33 años fue llamada el pasado 29 de octubre para ser asistente el duelo de la segunda jornada de la Europa League entre el LASK Linz y el Ludogorets. Esto significaba que fuera la primera árbitra española en un partido masculino internacional. Un año antes llegó a la máxima categoría del fútbol nacional cuando se estrenó en un Mallorca - Eibar.

Militar

Lo que muchos no sabían de Guadalupe es que ha recibido una instrucción muy especial en su vida. La extremeña pasó nueve años de su vida asociada al ejército español. Ese tiempo que desarrolló como soldado de la institución de defensa del país ha sido trascendental para mantenerse constante e ir dando pasos adelante en su carrera como árbitro. En 2014 lo dejó para centrarse en el mundo del deporte y en su carrera de Educación Primaria, pero hubo un momento, cuando tenía 19 años, que era futbolista, soldado y árbitro.

La colegiada lo resaltó durante la rueda de prensa de este viernes. "Todos estos años como militar me han servido para aportarme todos los valores que tengo. Ha sido gracias a todos esos años de bagaje", explicó Porras Ayuso. Ahora vivirá un nuevo momento histórico en su carrera, siendo un ejemplo para otras muchas mujeres del panorama arbitral español y ganándose el respeto como una de las mejores jueces de línea del país.

