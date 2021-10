Brais Méndez es el elegido por Luis Enrique para sustituir al lesionado Pedri en la Selección

Brais Méndez ha sido el jugador elegido para sustituir a Pedri en la lista de convocados de la selección española. El futbolista del RC Celta de Vigo, que ya ha entrado en más ocasiones en los planes del seleccionador, será el encargado de cubrir la baja del jugador del FC Barcelona, la cual se ha comunciado este viernes tras su lesión.

La noticia saltaba a media mañana del viernes cuando el FC Barcelona hacía oficial la lesión del jugador canario que no podrá con estar con el conjunto azulgrana en el complicado partido de este fin de semana contra el Atlético de Madrid. Una baja muy sensible para Ronald Koeman en un momento tan complicado.

Acto seguido, todas las miradas se centraban justo después en la selección española, ya que Pedri había sido uno de los citados por Luis Enrique en la lista ofrecida este sábado. El canario ya se había perdido la última lista de convocados tras estar en su periodo de vacaciones después de empalmar la pasada temporada con la presente y ahora vuelve a causar baja. En su lugar llegará Brais Méndez.

Una vez se había conocido el parte médico del Barça, su baja en la Selección parecía casi cantada, ya que el conjunto azulgrana no facilitaba un tiempo estimado de ausencia, pero era muy extraño que el próximo día 6 ya pudiera jugar contra Italia en las semifinales de la UEFA Nations League. De esta forma, Pedri no estará en la famosa Final Four donde también estarán Bélgica y Francia.

Pedri sufre una lesión muscular en el cuadriceps de su pierna izquierda, lo que ha obligado al seleccionador a rehacer de nuevo sus planes y convocar a un nuevo futbolista. El agraciado con la llamada del técnico asturiano ha sido el jugador del Celta Brais Méndez, un habitual en este tipo de llamadas casi inesperadas, ya que se trata de un futbolista en el que Luis Enrique confía bastante.

Oportunidad para Brais Méndez

INTERNACIONALES



Brais Méndez es convocado por la @SeFutbol, sustituyendo a Pedri.



️ El canterano celeste disputará la Final Four de la #NationsLeague. ¡Enhorabuena y a darlo todo, Brais!#RCCelta #AfoutezaeCorazón pic.twitter.com/mrppIYXhum — RC Celta (@RCCelta) October 1, 2021

Su buena temporada en el Celta le han permitido recibir la llamada del equipo nacional y por ello se incorporará a la concentración del combinado español después de la jornada de liga que tendrá lugar este fin de semana. Posteriormente, volará con el resto de sus compañeros hasta Milan donde los nuestros disputan el primero de los dos partidos que tendrán en esta fase final de la UEFA Nations League.

Por su parte, Pedri ha dejado un mensaje para toda la afición, tanto del Barça como de la selección, tras conocer que tendrá que estar un tiempo de baja por lesión: "Me duele no poder estar en el partido de mañana. Desde ya mismo toca pensar en apoyar a mis compañeros y volver cuanto antes para ayudar al equipo".

Me duele no poder estar en el partido de mañana. Desde ya mismo toca pensar en apoyar a mis compañeros y volver cuanto antes para ayudar al equipo.



FORÇA BARÇA ️ @FCBarcelona pic.twitter.com/wZ79QzhsZ7 — Pedri González (@Pedri) October 1, 2021

[Más información: Pedri, lesionado con el Barça, es baja para el partido contra el Atleti y con la selección española]

Sigue los temas que te interesan