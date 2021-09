"No estoy seguro de que el Barcelona vaya a quedar entre los cinco primeros de La Liga"

No hay viento a favor en Can Barça. El equipo volvió a pinchar en La Liga, empatando con el Cádiz a 0, después de firmar tablas ante el Granada el fin de semana pasado y de comenzar perdiendo contra el Bayern Múnich en la Champions League. Todo ello ha llevado a que Koeman esté en el punto de mira y que muchos ya den por perdida la temporada del Barcelona.

Desde Francia, Raymond Domenech ha asegurado que no ve al Barça ni acabando La Liga entre los cinco primeros de la clasificación. Además, ha señalado que cuanto más tarden los jugadores lesionados en volver, más complicada se le pondrá la situación al conjunto azulgrana.

En declaraciones para L'Équipe, el exseleccionador galo ha destacado que no recomentaría a Thierry Henry fichar ahora por el Barcelona, después de que desde algunos medios hayan colocado al exjugador culé entre los candidatos para suceder en el banquillo a Ronald Koeman.

Thierry Henry Reuters

"¿Henry al Barça? ¿Por qué no? Tiene capacidad y tendría la ventaja de estar en un club que conoce, sabe su filosofía y sus principios", ha señalado Domenech en el prestigioso medio francés. "Todo el que vaya allí sufrirá. Sería mejor si tuviera un gran equipo. Allí hay buenos jugadores, pero no muy buenos. Si no recuperan a los lesionados, no estoy seguro de que vayan a estar entre los cinco primeros", ha agregado a continuación.

Opciones

Por el momento, Koeman continúa en el cargo. Desde el club, tras el varapalo ante el Cádiz, rechazó la posibilidad de una destitución inmediata ya que el siguiente encuentro para el conjunto culé se disputaba en tan solo tres días. Pero el tiempo corre en la contra del técnico neerlandés.

De seguir en esta dinámica negativa de resultados, la 'cabeza' de Ronald Koeman corre peligro. Y ya se habla abiertamente de sus posibles sucesores. Desde la Ciudad Condal vuelven a colocar como el principal favorito para pasar a ocupar el banquillo azulgrana a Xavi Hernández.

Todo un clásico en las quinielas, pero que sigue con esa incógnita de que en 2022 el Mundial se juega en Catar. Por otro lado, también ha ido cogiendo peso la opción de Roberto Martínez, el actual seleccionador de Bélgica. Por último, desde RMC afirmaron que Óscar García también estaba en la agenda, sin olvidarse del propio Thierry Henry, actual mano derecha de Roberto Martínez con los Diablos Rojos.

