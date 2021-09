7 de 9

Andrew Wiggins ya sabe que no podrá jugar los partidos en casa con los Golden State Warriors si no se vacuna. Así lo ha confirmado la propia NBA a través de un comunicado oficial luego de que los New York Knicks desvelasen que toda su plantilla para la temporada 2021/2022 ya se ha inoculado. [Lee la noticia completa aquí]