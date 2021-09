Dani Rincón, otro genio del tenis español: el pupilo de Rafa Nadal que prefiere la pista dura a la tierra

El 2021 es el año de los tenistas del 2003 en España después de la explosión de Carlos Alcaraz y el éxito de Ane Mintegui, pero desde Ávila y la Rafa Nadal Academy llega otro crack con Dani Rincón. Esta generación está llamada a dar muchas alegrías al deporte nacional y el tercero de los nombres ha sido el último en confirmar internacionalmente que va para gran figura. En un momento en el que el tenis español tiene dudas por el estado del campeón en 13 ocasiones de Roland Garros, son estos jóvenes los que dan un atisbo de ilusión.

El ganador del US Open junior ha llegado para confirmar el buen estado del que goza el tenis nacional en cuanto a sus jóvenes promesas. El abulense igualó la hazaña de Javier Sánchez Vicario, que hasta hoy era el único tenista español que había conseguido este hito. Rincón venció en la final al chino Juncheng Shang por 6-2, 7-6 (6). Su rival era el primer cabeza de serie, lo que pone más en valor su hazaña.

El abulense es el español del momento en el deporte de la raqueta no solo por sus éxitos, también por la forma de trabajar que muestra el documental 'Rafa Nadal Academy'. En estas imágenes, Toni Nadal, tío y entrenador de Rafa, destaca su calidad y asegura que es "candidato a entrar en el circuito profesional". Incluso el ganador de 20 Grand Slam interviene para corregirle: "El golpe es muy bueno, necesitas más dinamismo de piernas. Aunque te canses, haz un extra de piernas, más intensidad".

Su progresión invita a pensar en un salto al profesionalismo en 2022 con el objetivo de seguir el camino de los Casper Ruud, Jaume Munar y otros tenistas de nivel que han salido de Manacor. La Academia no para de funcionar y el trabajo de Rafa Nadal para que el tenis español siga teniendo éxitos cuando él decida colgar la raqueta está siendo efectivo. Su legado también está en casos como el de Dani Rincón, al que él mismo mima y se preocupa porque su crecimiento sea positivo.

A contracorriente

Eso sí, su tenis se aleja del estereotipo del tenista español al dominar las pistas duras. Así explicaba en una entrevista en Eurosport la ventaja que se encontró en el US Open 2021: "Allí me sorprendieron mucho las condiciones que había, eran muy rápidas, además hacía calor, por lo que la pelota estaba muy viva y las pistas deslizaban mucho. A mí me favorece porque no juego tanto al estilo español, con el saque y las subidas a la red me vino bien esas condiciones".

Rincón prefiere imponer su tenis desde el saque red con una zurda muy potente. "Me gusta hacer puntos con mi saque y luego al resto ir de primeras a ganar el punto, aunque a la mínima que puedo me voy a la red a cerrar el punto. En eso se basa mi juego, en ir cada vez más hacia la red", explica en la misma entrevista. Aunque antes ha habido otros tenistas que han preferido la pista dura y este tipo de juego en España, ninguno ha llegado a triunfar de forma definitiva.

Dani Rincón, en el US Open juniot USTA

Por mejorar queda ese plus físico que siempre va acompañado del paso de los años y adaptarse mejor a los partidos en los que no pueda llevar la iniciativa con su juego y tenga que jugar desde fuera de la pista. Daniel Armengol, James Allenby y Nacho González están puliendo todas estas cuestiones para que su salto al profesionalismo no sea tan traumático.

Mente privilegiada

Sus inicios se centraban más en el baloncesto que en el tenis, pero finalmente se decantó por la raqueta. Actualmente, su implicación con el tenis y su carrera ha alcanzado un punto que durante el confinamiento se quedó en la Academia de Rafa Nadal junto con otros jugadores, entrenadores, profesores y otro personal y continuó entrenando durante el estado de alarma decretado.

Desde los 12 años ha destacado en el panorama nacional y unos años después comenzó a hacerlo en el internacional. Ha ganado, por ejemplo, el campeonato de España Sub-12, ha sido subcampeón del mundo en las ITF World Junior Tennis Finals en 2017 y ganó la Orange Bowl Sub-16 en 2019.

Sabe perfectamente que son muchos los junior que han cosechado éxitos en su temprana carrera y después no han conseguido asentarse en la élite; ahí la filosofía Rafa Nadal entra en juego para hacer de su cabeza una dura roca difícil de fragmentar. "Toni me ha insistido mucho en eso. Me dijo que lo habíamos hecho muy bien, pero que ahora empieza el circuito profesional, donde todavía no soy nadie. Hay que ir escalando poco a poco y pelear por convertirse en profesional", finaliza la entrevista con Eurosport con estas palabras. No cabe duda que de mentalidad va sobrado.

[Más información: Toni y Joan Nadal, contra la presión de ser primos de Rafa: el papel de su padre y sus inicios en el tenis]

Sigue los temas que te interesan