La NBA deniega a Wiggins la solicitud de exención para vacunarse por motivos religiosos

Andrew Wiggins ya sabe que no podrá jugar los partidos en casa con los Golden State Warriors si no se vacuna. Así lo ha confirmado la propia NBA a través de un comunicado oficial luego de que los New York Knicks desvelasen que toda su plantilla para la temporada 2021/2022 ya se ha inoculado.

La raíz del problema de Wiggins viene porque el requisito de vacunación depende de cada ciudad en Estados Unidos. Por ejemplo, en Nueva York y San Francisco las regulaciones locales dictan que se deben de vacunar las personas que accedan a pabellones locales.

Esto englobaría tanto a los Knicks como a los Warriors y también a los Nets. Pero toda regla tiene su excepción. En el caso de la vacunación contra la Covid-19 en Estados Unidos existe en relación con las exenciones por razones o bien médicas o bien religiosas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrew Wiggins (@22wiggins)

Ante este escenario, Wiggins decidió presentar la solicitud de exención por motivos religiosos. Pero esta ha sido denegada por la NBA. "La NBA ha revisado y denegado la solicitud de Andrew Wiggins de exención religiosa de la orden del Departamento de Salud Pública de San Francisco que requiere la vacunación Covid-19 para todos los participantes de 12 años en adelante en grandes eventos bajo techo", explicó el organismo en un comunicado.

"Wiggins no podrá jugar en los partidos en casa de los Warriors hasta que cumpla con los requisitos de vacunación de la ciudad", agregó la NBA en su nota oficial. Mientras que el Departamento de Salud Pública de San Francisco también confirmó que no habrá exenciones para los mayores de 12 años en grandes reuniones o eventos en interiores.

"Según la orden actual, si no están vacunados, no pueden ingresar a áreas interiores independientemente de la razón por la que no estén vacunados y no pueden superar este requisito incluso si tienen una exención médica o religiosa", afirmaron desde el Departamento de Salud Pública de San Francisco.

No vacunados

Según datos de la NBA, el 85 por ciento de los jugadores de la liga norteamericana de baloncesto estaban ya inoculados al final de la pasada campaña, por lo que al inicio de este nuevo curso se piensa que este porcentaje ha podido aumentar. Aunque todavía no hay registros oficiales sobre ese incremento.

Entonces: ¿qué pasa con los no vacunados? Pues bien, estos podrán jugar. Eso sí, serán evaluados de manera diaria en los entrenamientos y en cada viaje que realicen. E incluso una vez más en día de partido. Además, también se ha confirmado que los jugadores no inoculados que jueguen a domicilio en Nueva York o San Francisco, también podrán hacerlo, ya que la NBA ha decidido que las normas de estas ciudades no se apliquen a los clubes que las visiten.

[Más información - El jugador de baloncesto español, en peligro de extinción: un 30% en ACB y menos del 50% en LEB Oro]

Sigue los temas que te interesan