Jaylen Brown pidió fichar a un entrenador negro a los Celtics: "Merecen un sitio en la mesa"

El debate sigue estando ahí. En una NBA dominada a lo largo de su historia por jugadores afroamericanos, parece que por fin empiezan a verse más entrenadores negros en los banquillos. Hasta ahora lo normal era que escasearan, pero la tendencia ha empezado a cambiar. El mejor ejemplo es lo ocurrido este verano, cuando siete de las ocho plazas que había libres en los banquillos fueron ocupadas por entrenadores negros.

En este asunto ha tenido un papel activo Jaylen Brown. Este escolta de 24 años juega en los Boston Celtics y, además de ser una de las estrellas más prometedoras de la NBA, ha tenido un rol importante en todas las reivindicaciones contra el racismo que ha habido en la liga desde el estallido del movimiento Black Lives Matter.

Pues este verano, Brown fue clave al pedir a su franquicia que contratasen a un técnico afroamericano. El elegido, finalmente, fue Ime Udoka. Ahora es el propio jugador el que ha hablado sobre el asunto y lo fundamental que es que se sigan dando pasos hacia delante como este.

Jaylen Brown con Estados Unidos ante Brasil en el Mundial de China 2019. REUTERS

El mensaje de Brown

"Si están cualificados, merecen un sitio en la mesa, en los banquillos y en esas posiciones que históricamente han sido ocupadas por hombres blancos. Me da igual si lo hicieron simplemente para callarnos o porque realmente creían que era la decisión correcta. No me importa. Esa representación es importante", ha dicho Brown.

Si bien el asunto ha estado rodeado de polémica, él cree que esto va mucho más allá: "La gente igual no está de acuerdo y pueden decir que no está cualificado, que ha conseguido el trabajo por ser negro. Ya hay gente que ha dicho eso en los medios. Eso es una mierda. Hay muchos negros que pueden hacer ese trabajo y merecen un sitio en esa mesa".

