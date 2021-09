El día que Michael Jordan intentó seducir a Madonna y se llevó la mayor lección de su vida

Michael Jordan era el rey de Chicago durante su etapa como jugador de la NBA. En aquellos tiempos era una de las figuras más influyentes y no solo en la ciudad sino también por los Estados Unidos. Por eso siguen surgiendo historias rocambolescas que tienen al '23' como protagonista y que siguen engrandeciendo su leyenda. Esta no es una de estas.

El que habla de Johnny Bach, quien fuera técnico asistente de los Chicago Bulls durante la década de los 90. Tiene mucho que contar sobre la locura que despertaba aquel equipo allá donde ponía los pies, era hasta tal punto que, incluso, las grandes estrellas de ámbitos como la música caían rendidas a su paso. Madonna fue una de ellas.

Llegados a este punto de la historia, muchos ya se pondrán en el lugar un affaire entre la mediática artista y el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. Pero no, eso nunca ocurrió. No porque Jordan no quisiera sino porque Madonna puso sus ojos en otra de las grandes figuras de aquellos Bulls: Scottie Pippen.

Michael Jordan y Scottie Pippen, en un partido de los Chicago Bulls Reuters

Pippen era el mejor socio de Jordan en la cancha. La historia de uno no se entiende sin la del otro, aunque era 'Air Mike' el que siempre estaba en la cima. Michael era mejor, de eso pocos dudan, pero sin Scottie a su lado nunca habría logrado todo lo conseguido en aquellos tiempos.

Pero en la vida no se puede ganar siempre y, aunque fuera lejos de las canchas, Pippen le 'ganó' a Jordan aquella disputa con Madonna de por medio. La cantante tuvo una breve relación con el '33' de los Bulls, algo que despertó los celos en su compañero. Michael, por lo visto, intentó seducir a la estrella del pop y se encontró con uno de los mayores 'no' que le habrán dado en su vida.

Bach, asistente de Phil Jackson entonces, lo cuenta así: "Deberías haber visto a las chicas que Pippen tenía esperándolo en todos los lugares a los que íbamos. Madonna solía recogerlo en una limusina con un jacuzzi cada vez que íbamos a Los Ángeles. Michael solía decirle que podía satisfacerla mejor y Madonna le dijo: 'No hay ninguna posibilidad de eso", cuenta ahora.

Madonna y Rodman

Eso sí, esta no es la única historia surrealista que une a Madonna con uno de los mejores equipos de la historia. Años antes, la cantante tuvo también una relación con Dennis Rodman, el tercer integrante de aquel trío que reinó en las pistas de la NBA. Fue antes de que Rodman fuese a Chicago, pero no quita que las portadas de todas las revistas fueran para ellos.

Rodman, sin pelos en la lengua, recordó hace poco algunos detalles de aquella relación: "Madonna me dijo que si la dejaba embarazada me daría 20 millones de dólares. Estaba jugando en Las Vegas cuando me llamó para avisarme de que estaba ovulando. 'Estaré allí en cinco horas".

